Rodri acepta fichar por el FC Barcelona y el Real Madrid queda en shock

El fichaje más sonado de la temporada en el fútbol español está a punto de hacerse realidad: el centrocampista del Manchester City Rodri ha dado su visto bueno para fichar por el FC Barcelona. Según Marca, el internacional español comunicó una respuesta positiva al departamento deportivo azulgrana, frustrando así todas las esperanzas del Real Madrid de incorporar a este experimentado pivote. Goal.com informa .

Rodri habría comunicado al director deportivo del club catalán su deseo de incorporarse al proyecto del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick. Este giro radical ha paralizado prácticamente cualquier negociación con el club de la capital. Como resultado, la directiva azulgrana comenzó a preparar los detalles del acuerdo y obtuvo el consentimiento del jugador para iniciar las negociaciones oficiales con el Manchester City.

La lesión de Frenkie de Jong y un nuevo plan

El estado físico de Frenkie de Jong explica por qué el club catalán intensificó tanto la búsqueda de Rodri. Después de que los tratamientos conservadores no dieran resultados positivos ante la lesión crónica del centrocampista neerlandés, se espera que este tenga que pasar por el quirófano. El hecho de que De Jong se haya perdido partidos importantes en las últimas temporadas obligó a la directiva a buscar un futbolista de talla mundial y fiable para el centro del campo.

Rodri llegó al Manchester City procedente del Atlético de Madrid en 2019 y conquistó cuatro títulos de la Premier League inglesa, además de ganar la Champions League. También ha logrado importantes triunfos con la selección española. Según los especialistas, su estilo de juego encaja perfectamente en el sistema táctico de Hansi Flick, y este fichaje reforzaría aún más el centro del campo azulgrana.

El plan del Real Madrid se viene abajo

En realidad, la directiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, también estaba muy interesada en el centrocampista del Manchester City y había alcanzado un acuerdo preliminar con sus representantes. Sin embargo, la demora en el proceso favoreció al FC Barcelona, que aprovechó la oportunidad con rapidez. La pérdida de Rodri supone para el club madrileño un duro golpe no solo deportivo, sino también de reputación.

Según los informes, tras una última temporada sin títulos, el Real Madrid, que había iniciado grandes cambios bajo la dirección de José Mourinho, ya había incorporado a Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y Yan Diomande. El fichaje de Rodri debía ser el gran golpe del mercado de verano. Ahora, el FC Barcelona está a punto de superar a su principal rival y obtener una gran ventaja gracias a esta incorporación inesperada.