Rodri acepta fichar por el FC Barcelona y el Real Madrid queda en shock

·103·Deportes
Rodri acepta fichar por el FC Barcelona y el Real Madrid queda en shock

El fichaje más sonado de la temporada en el fútbol español está a punto de hacerse realidad: el centrocampista del Manchester City Rodri ha dado su visto bueno para fichar por el FC Barcelona. Según Marca, el internacional español comunicó una respuesta positiva al departamento deportivo azulgrana, frustrando así todas las esperanzas del Real Madrid de incorporar a este experimentado pivote. Goal.com informa .

Rodri habría comunicado al director deportivo del club catalán su deseo de incorporarse al proyecto del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick. Este giro radical ha paralizado prácticamente cualquier negociación con el club de la capital. Como resultado, la directiva azulgrana comenzó a preparar los detalles del acuerdo y obtuvo el consentimiento del jugador para iniciar las negociaciones oficiales con el Manchester City.

La lesión de Frenkie de Jong y un nuevo plan

El estado físico de Frenkie de Jong explica por qué el club catalán intensificó tanto la búsqueda de Rodri. Después de que los tratamientos conservadores no dieran resultados positivos ante la lesión crónica del centrocampista neerlandés, se espera que este tenga que pasar por el quirófano. El hecho de que De Jong se haya perdido partidos importantes en las últimas temporadas obligó a la directiva a buscar un futbolista de talla mundial y fiable para el centro del campo.

Rodri llegó al Manchester City procedente del Atlético de Madrid en 2019 y conquistó cuatro títulos de la Premier League inglesa, además de ganar la Champions League. También ha logrado importantes triunfos con la selección española. Según los especialistas, su estilo de juego encaja perfectamente en el sistema táctico de Hansi Flick, y este fichaje reforzaría aún más el centro del campo azulgrana.

El plan del Real Madrid se viene abajo

En realidad, la directiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, también estaba muy interesada en el centrocampista del Manchester City y había alcanzado un acuerdo preliminar con sus representantes. Sin embargo, la demora en el proceso favoreció al FC Barcelona, que aprovechó la oportunidad con rapidez. La pérdida de Rodri supone para el club madrileño un duro golpe no solo deportivo, sino también de reputación.

Según los informes, tras una última temporada sin títulos, el Real Madrid, que había iniciado grandes cambios bajo la dirección de José Mourinho, ya había incorporado a Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y Yan Diomande. El fichaje de Rodri debía ser el gran golpe del mercado de verano. Ahora, el FC Barcelona está a punto de superar a su principal rival y obtener una gran ventaja gracias a esta incorporación inesperada.

RodriFC BarcelonaReal MadridManchester CityFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15La Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesLa Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesHoy, 18:58Manchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoManchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoHoy, 18:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)