El golazo de Lyupcho Doriyev da una victoria importante al So‘g‘diyona

La segunda fase de la Superliga de Uzbekistán comenzó oficialmente. El partido inaugural de la 16.ª jornada se disputó en Zomin, donde el So‘g‘diyona recibió al Andijon y logró una importante victoria por 1-0.

Un único y espectacular gol decidió el resultado de un partido intenso y muy disputado.

Doriyev refuerza su liderato en la carrera por el título de máximo goleador

Aunque ambos equipos generaron varias ocasiones claras en la primera parte, el marcador no se movió. Por ello, los entrenadores introdujeron nuevos efectivos tras el descanso.

En el minuto 77 el talentoso delantero macedonio del club de Jizzakh Lyupcho Doriyev demostró su calidad, encontró la portería rival y se convirtió en el héroe del encuentro — 1-0.

Este tanto fue el 12.º gol de la temporada de Doriyev, que reforzó aún más su liderato en la clasificación de goleadores de la Superliga.

Cambios en la clasificación

Tras celebrar su segunda victoria consecutiva, los dirigidos por Ivan Boshkovich elevaron su cuenta a 18 puntos y subieron a la 11.ª posición de la clasificación. El Andijon, derrotado, se mantiene por ahora con 21 puntos en la 8.ª posición .

Superliga, 16.ª jornada

So‘g‘diyona — Andijon 1-0

6 de agosto, Zomin, estadio Markaziy

Gol: Lyupcho Doriyev (77).

So‘g‘diyona: Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov (Shohjahon Sultonmurodov, 84), Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Qahramonov (Oybek Nurmatov, 65), Lyupcho Doriyev (Abdulaziz Abdurashidov, 84), Ollobergan Karimov, Igor Golban, Zabihillo O‘rinboyev (Samandar Mavlonqulov, 46).

Andijon: Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Aleksandre Andronikashvili (Damir Temirov, 88), Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Doniyor Abdumannopov, 72), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46), Aziz Turg‘unboyev (Hamidullo Karimov, 72), Islom To‘xtaxo‘jayev, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov (Shohmalik Komilov, 46), Mahmud Mahamadjonov.

Amonestación: Behruz Jumatov (60).

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