El golazo de Lyupcho Doriyev da una victoria importante al So‘g‘diyona

·75·Deportes
El golazo de Lyupcho Doriyev da una victoria importante al So‘g‘diyona

La segunda fase de la Superliga de Uzbekistán comenzó oficialmente. El partido inaugural de la 16.ª jornada se disputó en Zomin, donde el So‘g‘diyona recibió al Andijon y logró una importante victoria por 1-0.

Un único y espectacular gol decidió el resultado de un partido intenso y muy disputado.

Doriyev refuerza su liderato en la carrera por el título de máximo goleador

Aunque ambos equipos generaron varias ocasiones claras en la primera parte, el marcador no se movió. Por ello, los entrenadores introdujeron nuevos efectivos tras el descanso.

En el minuto 77 el talentoso delantero macedonio del club de Jizzakh Lyupcho Doriyev demostró su calidad, encontró la portería rival y se convirtió en el héroe del encuentro — 1-0.

Este tanto fue el 12.º gol de la temporada de Doriyev, que reforzó aún más su liderato en la clasificación de goleadores de la Superliga.

Cambios en la clasificación

Tras celebrar su segunda victoria consecutiva, los dirigidos por Ivan Boshkovich elevaron su cuenta a 18 puntos y subieron a la 11.ª posición de la clasificación. El Andijon, derrotado, se mantiene por ahora con 21 puntos en la 8.ª posición .

Superliga, 16.ª jornada

So‘g‘diyona — Andijon 1-0

6 de agosto, Zomin, estadio Markaziy

  • Gol: Lyupcho Doriyev (77).

  • So‘g‘diyona: Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov (Shohjahon Sultonmurodov, 84), Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Qahramonov (Oybek Nurmatov, 65), Lyupcho Doriyev (Abdulaziz Abdurashidov, 84), Ollobergan Karimov, Igor Golban, Zabihillo O‘rinboyev (Samandar Mavlonqulov, 46).

  • Andijon: Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Aleksandre Andronikashvili (Damir Temirov, 88), Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Doniyor Abdumannopov, 72), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46), Aziz Turg‘unboyev (Hamidullo Karimov, 72), Islom To‘xtaxo‘jayev, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov (Shohmalik Komilov, 46), Mahmud Mahamadjonov.

  • Amonestación: Behruz Jumatov (60).

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales!

SogdianaAndijánLjupčo DorievUzbekistánYizaj
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur Kapadze«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur KapadzeHoy, 21:01El futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraEl futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraHoy, 20:55¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)