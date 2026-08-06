La sonda surcoreana Danuri fotografió el lugar donde cayó en la Luna el cohete Falcon 9

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La sonda surcoreana Danuri fotografió el lugar donde cayó en la Luna el cohete Falcon 9

Según la Administración Aeroespacial de Corea (KASA), la sonda lunar surcoreana Danuri registró imágenes inéditas antes y después del impacto en la superficie lunar de la etapa superior del cohete Falcon 9, propiedad de SpaceX. Este acontecimiento tiene gran importancia para la ciencia mundial, ya que permitió a los investigadores observar por primera vez, casi en tiempo real, los efectos de un objeto artificial. Sobre este hecho, Ixbt.com informa .

La colisión tuvo lugar el 5 de agosto de este año, cerca del cráter Einstein, en la cara oculta de la Luna. Para registrar el acontecimiento con éxito, los especialistas modificaron previamente la órbita de Danuri. Como resultado, la nave pasó directamente sobre el punto de impacto previsto.

Una sesión fotográfica inédita y equipos científicos

Según los datos proporcionados por KASA, la primera imagen se tomó aproximadamente 30 minutos antes de la colisión. Después, la sonda logró realizar una serie de siete imágenes adicionales tras el acontecimiento. Las tomas se efectuaron a una altitud aproximada de 340–350 kilómetros.

En el proceso se utilizó la cámara de alta resolución LUTI, capaz de ofrecer un nivel de detalle de cinco metros por píxel. Además de la cámara principal, la cámara polarimétrica gran angular PolCam también vigiló la zona. Este instrumento está diseñado para estudiar las propiedades del suelo lunar y permite analizar el tamaño de las partículas de la superficie y la distribución de los materiales expulsados.

Resultados de la investigación y cooperación internacional

Los análisis preliminares confirmaron que el impacto del cohete modificó el relieve lunar. Las imágenes comparativas publicadas muestran claramente una alargada marca oscura que no existía antes de la caída de la etapa de Falcon 9. Hasta ahora, los nuevos cráteres dejados por objetos artificiales solo podían detectarse semanas o meses después. Esta observación se realizó por primera vez en la ciencia en formato «antes y después del impacto».

Esta exitosa operación confirmó una vez más la gran precisión del control de la órbita de Danuri y su capacidad para realizar investigaciones científicas complejas. Está previsto que el orbitador estadounidense Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) también fotografíe esta zona en el futuro. Los datos proporcionados por Danuri servirán como base importante para las investigaciones conjuntas con la NASA.

Falcon 9DanuriLunaKASASpaceX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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