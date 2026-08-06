Fenerbahçe derrota al Sturm en casa con goles de Talisca y Greenwood

Según euro-football.ru, informa el medio.

El equipo local comenzó el partido con mucha intensidad y logró marcar rápidamente. En el minuto 10, Anderson Talisca recibió un pase de Kerem Aktürkoğlu y envió el balón al fondo de la portería rival.

Poco antes del final de la primera parte, el club turco protagonizó otro gran ataque. Mason Greenwood culminó con un remate preciso un pase de Marco Asensio.

En la segunda parte, el Fenerbahçe se centró principalmente en defender y conservó hasta el final la ventaja de dos goles conseguida en el primer tiempo. El partido de vuelta entre ambos equipos se disputará el 11 de agosto en Austria.