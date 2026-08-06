La startup Naïve recauda 28,5 millones de dólares para automatizar la creación de empresas con agentes de IA

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La startup Naïve recauda 28,5 millones de dólares para automatizar la creación de empresas con agentes de IA

Los especialistas en programación generalmente no disfrutan de las tareas aburridas y repetitivas y buscan automatizarlas. Mientras gana popularidad la idea de programar con herramientas de inteligencia artificial, conocida como vibe-coding, la startup Naïve está logrando un gran éxito al permitir delegar por completo en la IA los procesos de creación y gestión de una empresa. Según TechCrunch, la compañía logró recaudar 28,5 millones de dólares en una ronda Series A liderada por Nexus Venture Partners para desarrollar su infraestructura. Techcrunch.com informa de ello .

Según Sean Dorje, director ejecutivo y cofundador del proyecto, Naïve atrajo a más de 30 000 clientes desarrolladores durante los primeros meses posteriores a su lanzamiento. Además, los ingresos anuales de la compañía se multiplicaron por diez en los últimos seis meses, hasta alcanzar varios millones de dólares. Los nuevos fondos se destinarán al desarrollo futuro de la startup y a la ampliación de sus servicios.

Gestionar los procesos empresariales mediante una única API

Naïve ofrece una plataforma que integra mediante una única API los sistemas de pago, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono, la infraestructura en la nube, el almacenamiento y los procesos de registro de empresas. El sistema proporciona un prompt específico que permite a los usuarios conectarse a herramientas como Cursor, Claude Code o Codex. De este modo, los agentes de inteligencia artificial pueden configurar la infraestructura necesaria para poner en marcha un negocio.

La plataforma puede organizar la creación en Estados Unidos de una empresa con la forma de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC). Para ello, se introducen datos como el estado, el código del sector, la descripción del negocio y nombres sugeridos, pero los usuarios deben completar los procesos KYC/KYB y realizar personalmente todos los pagos. La inteligencia artificial se encarga de muchos otros ajustes, incluidos los buzones de correo electrónico, las tarjetas virtuales, los números de teléfono, las bases de datos, los recursos informáticos y las conexiones con los servicios Stripe y QuickBooks.

Tipos de negocios automatizados y capa de gestión

Entre las funciones que ofrece Naïve se incluyen la optimización del SEO mediante inteligencia artificial, aplicaciones SaaS de ciclo completo, contratación de personal, contabilidad, atención al cliente e incluso plantillas para un emulador móvil que permite a los agentes gestionar aplicaciones para smartphones. Según Sean Dorje, los clientes utilizan esta infraestructura para gestionar con éxito canales de contenido sin rostro en TikTok y YouTube, agencias de alquiler de automóviles y agencias de automatización de inteligencia artificial.

Para garantizar la seguridad y el control, la plataforma también ofrece una capa de gestión especial. Esta permite a los usuarios establecer presupuestos, limitar las capacidades de los agentes y exigir la aprobación humana antes de ejecutar cualquier acción importante. Aun así, los especialistas señalan que el elevado coste de los modelos de inteligencia artificial y su alto consumo de recursos podrían provocar un aumento de los gastos en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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