El delantero estrella de la selección de Inglaterra y del Arsenal, Bukayo Saka, se ha reintegrado a los entrenamientos grupales tras una lesión. Su estado era incierto debido a un problema en el tendón de Aquiles que lo afectó al final de la temporada, pero las últimas noticias son positivas para los aficionados. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El extremo de 24 años participa a plena capacidad en los entrenamientos que se llevan a cabo en Foxborough, Massachusetts. Aunque ayer trabajó de forma individual, el cuerpo técnico ahora califica su estado como satisfactorio. Esto supondrá, sin duda, una ventaja importante para Thomas Tuchel en las fases decisivas del Mundial.

El plan de precaución de Thomas Tuchel

El seleccionador nacional, Thomas Tuchel, está manejando la salud de Bukayo Saka con extrema cautela. Según informa ESPN, el entrenador ha diseñado un programa especial para gestionar la condición física del jugador. Teniendo en cuenta que Saka jugó lesionado en los últimos meses de la Premier League, las cargas de trabajo se le están asignando gradualmente.

"Ha participado en demasiados partidos en los últimos años. Todos ven que Saka es un jugador de alta calidad y fundamental tanto para el Arsenal como para Inglaterra. Necesitaremos su mejor forma deportiva en las siguientes etapas del torneo, por lo que ahora es vital gestionar correctamente las pequeñas lesiones", destacó Tuchel.

En el encuentro contra Croacia, que terminó 4-2, Bukayo Saka entró desde el banquillo y solo jugó 18 minutos. En esa ocasión, Noni Madueke ocupaba su lugar. Esta estrategia se está implementando con el objetivo de preservar al jugador hasta la fase de playoffs del torneo.

Próximos encuentros y expectativas

Según Goal.com, Thomas Tuchel podría retrasar la titularidad de Saka hasta la última jornada de la fase de grupos. Se espera que el extremo esté listo para jugar los 90 minutos completos en el partido contra Panamá el 27 de junio. Hasta entonces, el cuerpo técnico mantendrá sus cargas bajo un control estricto.

El equipo médico de la selección inglesa está tomando todas las medidas para evitar que regresen los dolores en el tendón de Aquiles del jugador. Actualmente, el equipo se prepara para el segundo partido de grupo que se disputará en un estadio de Boston. Se espera que el regreso de Saka aumente significativamente la capacidad ofensiva del equipo.

El estado de Bukayo Saka también es de interés para los aficionados al fútbol uzbekos, ya que es considerado una de las estrellas más brillantes del fútbol moderno. Su participación en el Mundial es uno de los factores principales que definen las posibilidades de Inglaterra de ganar el campeonato.