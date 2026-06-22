Bukayo Saka regresa a los entrenamientos completos con la selección de Inglaterra

·32·Deportes
Bukayo Saka regresa a los entrenamientos completos con la selección de Inglaterra

El delantero estrella de la selección de Inglaterra y del Arsenal, Bukayo Saka, se ha reintegrado a los entrenamientos grupales tras una lesión. Su estado era incierto debido a un problema en el tendón de Aquiles que lo afectó al final de la temporada, pero las últimas noticias son positivas para los aficionados. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El extremo de 24 años participa a plena capacidad en los entrenamientos que se llevan a cabo en Foxborough, Massachusetts. Aunque ayer trabajó de forma individual, el cuerpo técnico ahora califica su estado como satisfactorio. Esto supondrá, sin duda, una ventaja importante para Thomas Tuchel en las fases decisivas del Mundial.

El plan de precaución de Thomas Tuchel

El seleccionador nacional, Thomas Tuchel, está manejando la salud de Bukayo Saka con extrema cautela. Según informa ESPN, el entrenador ha diseñado un programa especial para gestionar la condición física del jugador. Teniendo en cuenta que Saka jugó lesionado en los últimos meses de la Premier League, las cargas de trabajo se le están asignando gradualmente.

"Ha participado en demasiados partidos en los últimos años. Todos ven que Saka es un jugador de alta calidad y fundamental tanto para el Arsenal como para Inglaterra. Necesitaremos su mejor forma deportiva en las siguientes etapas del torneo, por lo que ahora es vital gestionar correctamente las pequeñas lesiones", destacó Tuchel.

En el encuentro contra Croacia, que terminó 4-2, Bukayo Saka entró desde el banquillo y solo jugó 18 minutos. En esa ocasión, Noni Madueke ocupaba su lugar. Esta estrategia se está implementando con el objetivo de preservar al jugador hasta la fase de playoffs del torneo.

Próximos encuentros y expectativas

Según Goal.com, Thomas Tuchel podría retrasar la titularidad de Saka hasta la última jornada de la fase de grupos. Se espera que el extremo esté listo para jugar los 90 minutos completos en el partido contra Panamá el 27 de junio. Hasta entonces, el cuerpo técnico mantendrá sus cargas bajo un control estricto.

El equipo médico de la selección inglesa está tomando todas las medidas para evitar que regresen los dolores en el tendón de Aquiles del jugador. Actualmente, el equipo se prepara para el segundo partido de grupo que se disputará en un estadio de Boston. Se espera que el regreso de Saka aumente significativamente la capacidad ofensiva del equipo.

El estado de Bukayo Saka también es de interés para los aficionados al fútbol uzbekos, ya que es considerado una de las estrellas más brillantes del fútbol moderno. Su participación en el Mundial es uno de los factores principales que definen las posibilidades de Inglaterra de ganar el campeonato.

InglaterraBukayo SakaThomas TuchelArsenalCopa del Mundo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El número de autogoles en el Mundial 2026 llega a 8El número de autogoles en el Mundial 2026 llega a 8Hoy, 14:31Cannavaro: No tenemos miedo de Portugal, no hay amistad en el campoCannavaro: No tenemos miedo de Portugal, no hay amistad en el campoHoy, 14:22Mundial 2026: cuatro encuentros apasionantes hoyMundial 2026: cuatro encuentros apasionantes hoyHoy, 14:21Fabio Cannavaro: A este nivel, cada error sale caroFabio Cannavaro: A este nivel, cada error sale caroHoy, 14:13Michael Owen: No me sorprendería que Ronaldo anote un hat-trick contra UzbekistánMichael Owen: No me sorprendería que Ronaldo anote un hat-trick contra UzbekistánHoy, 14:07Mundial 2026: Uruguay — Cabo Verde 2:2 (ver los goles)Mundial 2026: Uruguay — Cabo Verde 2:2 (ver los goles)Hoy, 13:43
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?