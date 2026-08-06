Filip Kostić continuará su carrera en los Países Bajos

Según Goal.com, el PSV neerlandés ha reforzado su plantilla con el experimentado extremo serbio Filip Kostić. De acuerdo con el contrato, el jugador de 33 años ha firmado un acuerdo por dos temporadas con el conjunto de Eindhoven y lucirá el número 18. Así lo informa .

Cabe recordar que Filip Kostić permanecía como agente libre desde julio. Tras finalizar su anterior contrato con la Juventus de Turín, el futbolista buscaba un nuevo equipo. Actualmente, el jugador serbio espera el permiso de trabajo necesario para poder jugar plenamente en los Países Bajos.

Un nuevo desafío y comodidad para la familia

Tras hacerse oficial el traspaso, el futbolista compartió sus impresiones. Según explicó, en cuanto recibió la oferta del PSV entendió que quería trasladarse a Eindhoven. Sin embargo, las negociaciones se prolongaron un poco, ya que primero quería asegurarse de que su familia se sentiría cómoda allí y de que todas las condiciones fueran perfectas.

"Todo salió exactamente como lo había imaginado y estoy muy satisfecho con este traspaso", declaró el experimentado extremo al servicio de prensa del club.

Una brillante trayectoria

A lo largo de su carrera, Filip Kostić ha jugado en varios clubes europeos de renombre. Comenzó en su país con Radnički 1923 y posteriormente continuó su trayectoria en el FC Groningen de los Países Bajos, el VfB Stuttgart, el Hamburger SV y el Eintracht Frankfurt de Alemania, además de la Juventus de Italia y el Fenerbahçe de Turquía.

El futbolista logró uno de los mayores éxitos de su carrera con el Eintracht Frankfurt, antes de llegar a Eindhoven. En concreto, conquistó la UEFA Europa League con el club alemán y obtuvo otros importantes logros individuales y colectivos.

Nuevo club: PSV (Países Bajos)

Duración del contrato: 2 años

Número: 18

Club anterior: Juventus

Con la llegada de este experimentado futbolista, el PSV pretende reforzar aún más su línea ofensiva y competir con éxito tanto en el campeonato nacional como en Europa.