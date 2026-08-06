Filip Kostić continuará su carrera en los Países Bajos

·49·Deportes
Filip Kostić continuará su carrera en los Países Bajos

Según Goal.com, el PSV neerlandés ha reforzado su plantilla con el experimentado extremo serbio Filip Kostić. De acuerdo con el contrato, el jugador de 33 años ha firmado un acuerdo por dos temporadas con el conjunto de Eindhoven y lucirá el número 18. Así lo informa .

Cabe recordar que Filip Kostić permanecía como agente libre desde julio. Tras finalizar su anterior contrato con la Juventus de Turín, el futbolista buscaba un nuevo equipo. Actualmente, el jugador serbio espera el permiso de trabajo necesario para poder jugar plenamente en los Países Bajos.

Un nuevo desafío y comodidad para la familia

Tras hacerse oficial el traspaso, el futbolista compartió sus impresiones. Según explicó, en cuanto recibió la oferta del PSV entendió que quería trasladarse a Eindhoven. Sin embargo, las negociaciones se prolongaron un poco, ya que primero quería asegurarse de que su familia se sentiría cómoda allí y de que todas las condiciones fueran perfectas.

"Todo salió exactamente como lo había imaginado y estoy muy satisfecho con este traspaso", declaró el experimentado extremo al servicio de prensa del club.

Una brillante trayectoria

A lo largo de su carrera, Filip Kostić ha jugado en varios clubes europeos de renombre. Comenzó en su país con Radnički 1923 y posteriormente continuó su trayectoria en el FC Groningen de los Países Bajos, el VfB Stuttgart, el Hamburger SV y el Eintracht Frankfurt de Alemania, además de la Juventus de Italia y el Fenerbahçe de Turquía.

El futbolista logró uno de los mayores éxitos de su carrera con el Eintracht Frankfurt, antes de llegar a Eindhoven. En concreto, conquistó la UEFA Europa League con el club alemán y obtuvo otros importantes logros individuales y colectivos.

  • Nuevo club: PSV (Países Bajos)
  • Duración del contrato: 2 años
  • Número: 18
  • Club anterior: Juventus
Con la llegada de este experimentado futbolista, el PSV pretende reforzar aún más su línea ofensiva y competir con éxito tanto en el campeonato nacional como en Europa.

Filip KostićPSVJuventusEintracht FrankfurtFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur Kapadze«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur KapadzeHoy, 21:01El futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraEl futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraHoy, 20:55¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)