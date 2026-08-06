Bumble y Tinder ponen fin a la era del « swipe » en las aplicaciones de citas

Comienza una etapa de profundos cambios en la industria de las citas en línea: las aplicaciones de citas más populares están abandonando el mecanismo tradicional del « swipe » y orientando a los usuarios hacia encuentros en la vida real. Según ixbt.com, las empresas están centrando su atención en los eventos presenciales debido al cansancio de los usuarios jóvenes con las citas en línea tradicionales. Techcrunch.com informa de ello.

Durante una reunión con inversores dedicada a los resultados financieros del segundo trimestre, Bumble anunció que su nueva aplicación, Plans, había mostrado resultados positivos durante las primeras pruebas. Su directora ejecutiva, Whitney Wolfe Herd, señaló que la empresa dependerá cada vez más de las experiencias en la vida real.

Comunicación grupal y un nuevo enfoque

Tinder también anunció que prestará especial atención a los eventos presenciales. Estos cambios demuestran claramente que la era de las citas en línea basadas en el « swipe » está llegando a su fin.

Según Whitney Wolfe Herd, en el futuro será más importante que las personas se conozcan en grupo y descubran de forma natural si existe química entre ellas. La comunicación en grupo es el método preferido por los miembros de la generación Z.

Bumble ya había probado la creación de vínculos amistosos a través de Bumble BFF. La nueva aplicación Plans permite a los jóvenes conversar en pequeños grupos alrededor de una cena y unas bebidas en lugares locales, además de desarrollar vínculos amistosos dentro de la comunidad.

Un paso hacia un futuro sin swipe

La principal ventaja de la aplicación Plans es que prioriza las conversaciones informales sobre las citas románticas, lo que reduce la presión de los primeros encuentros. Los usuarios pueden continuar conversando en Bumble sin deslizar perfiles ni compartir sus números de teléfono.

La dirección de la empresa declaró que está trabajando en un nuevo modelo de interacción destinado a sustituir por completo el sistema tradicional de swipe. El nuevo sistema se basará en señales más conscientes y de mayor calidad, en lugar de optimizar la velocidad.

El nuevo modelo se implementará gradualmente para no alterar el ecosistema. Al imitar la vida real, busca eliminar los obstáculos y las demoras del modelo actual de las aplicaciones de citas.