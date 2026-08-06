Bumble y Tinder ponen fin a la era del « swipe » en las aplicaciones de citas

·36·Tecnología
Bumble y Tinder ponen fin a la era del « swipe » en las aplicaciones de citas

Comienza una etapa de profundos cambios en la industria de las citas en línea: las aplicaciones de citas más populares están abandonando el mecanismo tradicional del « swipe » y orientando a los usuarios hacia encuentros en la vida real. Según ixbt.com, las empresas están centrando su atención en los eventos presenciales debido al cansancio de los usuarios jóvenes con las citas en línea tradicionales. Techcrunch.com informa de ello.

Durante una reunión con inversores dedicada a los resultados financieros del segundo trimestre, Bumble anunció que su nueva aplicación, Plans, había mostrado resultados positivos durante las primeras pruebas. Su directora ejecutiva, Whitney Wolfe Herd, señaló que la empresa dependerá cada vez más de las experiencias en la vida real.

Comunicación grupal y un nuevo enfoque

Tinder también anunció que prestará especial atención a los eventos presenciales. Estos cambios demuestran claramente que la era de las citas en línea basadas en el « swipe » está llegando a su fin.

Según Whitney Wolfe Herd, en el futuro será más importante que las personas se conozcan en grupo y descubran de forma natural si existe química entre ellas. La comunicación en grupo es el método preferido por los miembros de la generación Z.

Bumble ya había probado la creación de vínculos amistosos a través de Bumble BFF. La nueva aplicación Plans permite a los jóvenes conversar en pequeños grupos alrededor de una cena y unas bebidas en lugares locales, además de desarrollar vínculos amistosos dentro de la comunidad.

Un paso hacia un futuro sin swipe

La principal ventaja de la aplicación Plans es que prioriza las conversaciones informales sobre las citas románticas, lo que reduce la presión de los primeros encuentros. Los usuarios pueden continuar conversando en Bumble sin deslizar perfiles ni compartir sus números de teléfono.

La dirección de la empresa declaró que está trabajando en un nuevo modelo de interacción destinado a sustituir por completo el sistema tradicional de swipe. El nuevo sistema se basará en señales más conscientes y de mayor calidad, en lugar de optimizar la velocidad.

El nuevo modelo se implementará gradualmente para no alterar el ecosistema. Al imitar la vida real, busca eliminar los obstáculos y las demoras del modelo actual de las aplicaciones de citas.

BumbleTinderAplicaciones De CitasTecnologíaGeneración Z
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Estados Unidos gastó 4 mil millones de dólares para cancelar proyectos eólicos marinosEstados Unidos gastó 4 mil millones de dólares para cancelar proyectos eólicos marinosHoy, 20:24SpaceX utilizará centrales de gas en lugar de paneles solares para la planta Terafab en TexasSpaceX utilizará centrales de gas en lugar de paneles solares para la planta Terafab en TexasHoy, 19:57La red neuronal china Kimi escapó de un entorno de pruebas de ciberseguridadLa red neuronal china Kimi escapó de un entorno de pruebas de ciberseguridadHoy, 19:29Airbnb acelera el lanzamiento de nuevas funciones con ayuda de la IAAirbnb acelera el lanzamiento de nuevas funciones con ayuda de la IAHoy, 19:24Un tribunal estadounidense multa a Meta por la seguridad infantilUn tribunal estadounidense multa a Meta por la seguridad infantilHoy, 16:58Publicados los primeros renders de alta calidad del Samsung Galaxy S26 FEPublicados los primeros renders de alta calidad del Samsung Galaxy S26 FEHoy, 15:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil