¿Puede el Ford Fathom eléctrico convertirse en el nuevo Taurus de la empresa?

En la historia de la automoción, son pocas las empresas que necesitan productos brillantes capaces de cambiar radicalmente su destino. Ford, conocida por modelos legendarios como el Model T, el Taurus, el F-150 y el Explorer, lleva varios años teniendo dificultades para conseguir proyectos de éxito mundial de ese nivel. Según datos de ixbt.com, las ventas de automóviles en Estados Unidos aumentaron un 6 % en 2025, hasta alcanzar 2,08 millones de unidades, pero esta cifra sigue siendo más del doble inferior al máximo de 4,48 millones registrado en 2000. Techcrunch.com lo informa.

La dirección de la empresa está tomando nuevas medidas para mantener la competitividad en las condiciones actuales del mercado y ofrecer una respuesta digna a los vehículos eléctricos chinos, que se están desarrollando rápidamente en todo el mundo. El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, compara la próxima presentación de la pick-up eléctrica llamada Fathom con un auténtico «momento Model T» para la marca. Basado en la nueva plataforma Universal EV, se espera que este vehículo cambie favorablemente el destino de la empresa.

El modelo Fathom y sus ventajas de precio

Independientemente de cómo se interprete, la versión básica del nuevo vehículo se ofrecerá a los compradores a un precio muy atractivo. Según el fabricante, el precio inicial de la pick-up Fathom será de 29 945 dólares, incluidos los costes de entrega y preparación. Esta cifra es considerablemente inferior al precio medio actual de 50 000 dólares de los vehículos nuevos y de 56 000 dólares de los vehículos eléctricos.

Aun así, los consumidores modernos no eligen un coche basándose únicamente en su bajo precio. Precisamente aquí es donde Ford podría enfrentarse a varios problemas serios. El Fathom entra en el segmento de las pick-up compactas, un mercado prácticamente ignorado hasta que comenzaron las ventas de la Maverick en 2021. Aunque este nuevo vehículo ligero parece bastante prometedor, es poco probable que su potencial le permita alcanzar un éxito tan enorme como el del Taurus del siglo pasado.

Las exigencias del mercado y la actitud hacia los vehículos eléctricos

Según Cox Automotive, los SUV ocupan actualmente la mayor parte del mercado automovilístico, y más del 70 % de los compradores potenciales prefieren estos modelos. La proporción de personas interesadas en las pick-up es de apenas el 33 %. Incluso entre los entusiastas, las camionetas no se consideran simplemente medios de transporte, sino productos asociados a un estilo de vida concreto y que requieren una apariencia distintiva. Sin embargo, el Fathom no parece mostrar exteriormente una imagen especialmente robusta y preparada para el off-road.

La transición a los vehículos eléctricos tampoco está siendo siempre fluida. Aunque muchos conductores no quieren volver a los coches tradicionales con motor de combustión interna después de probar su primer vehículo eléctrico, una gran parte del mercado sigue afrontando los cambios con cautela. Mientras los concesionarios también intentan mantener los automóviles que funcionan con combustibles tradicionales, el tiempo dirá si el Fathom provoca la revolución esperada en el mundo del automóvil o se limita a cosechar un éxito modesto.