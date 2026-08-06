Rockstar anuncia una presentación especial del juego GTA VI

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Rockstar anuncia una presentación especial del juego GTA VI

La expectación en torno a GTA VI, uno de los proyectos más esperados de la industria de los videojuegos, podría llegar por fin a su fin. Según ixbt.com, Rockstar Games ha anunciado oficialmente la celebración de un evento especial que revelará nuevos detalles sobre el juego. Este importante anuncio ha vuelto a captar la atención de millones de jugadores, ya que, pese a que han pasado varios meses desde la presentación del juego, el estudio aún no había mostrado ningún vídeo de gameplay. Al respecto, Ixbt.com informa .

Según los planes de los organizadores, esta importante presentación tendrá lugar el día 27 de este mes. El evento se retransmitirá a través de varias plataformas importantes para facilitar el acceso de los espectadores. En particular, también se podrá seguir mediante YouTube, aunque la atención se centra principalmente en la plataforma Netflix.

Ventajas y expectativas para los usuarios de Netflix

La lista de plataformas elegidas para mostrar esta presentación ha despertado el interés tanto de los especialistas como de los aficionados. En concreto, los espectadores del servicio de streaming Netflix recibirán una ventaja especial: podrán ver la presentación exactamente seis horas antes que los demás. Esta medida se considera uno de los nuevos enfoques de la compañía para atraer a su audiencia.

Por ahora, Rockstar Games se abstiene de ofrecer información oficial sobre lo que se mostrará durante la presentación. Aun así, millones de jugadores y analistas de la industria de todo el mundo esperan con gran interés que el próximo evento revele por fin escenas de gameplay en directo y las capacidades visuales del juego.

Fecha de lanzamiento y plataformas

Recordemos que el lanzamiento de GTA VI está previsto para el 19 de noviembre de este año. En una primera etapa, el juego se comercializará únicamente para los propietarios de las consolas modernas PlayStation 5 y Xbox Series. Los usuarios de ordenadores personales (PC), por su parte, tendrán que esperar algo más, ya que se espera que la versión para ordenadores se lance posteriormente. Sin embargo, todavía no se han anunciado fechas concretas al respecto.

GTA VIRockstar GamesPlayStation 5Xbox SeriesNetflix
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Abror Shuhratov
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