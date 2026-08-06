Thunderobot adopta la plataforma AMD para sus portátiles gaming de 17 pulgadas

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Thunderobot adopta la plataforma AMD para sus portátiles gaming de 17 pulgadas

Según Ixbt.com, Thunderobot ha renovado su gama de portátiles gaming de 17 pulgadas al trasladar los dispositivos de la serie Range 17 a una plataforma AMD moderna. La nueva gama G2A incluye cuatro modelos: Evo, Pro, Max y el completamente nuevo Pro 2K. Esta información la comunica Ixbt.com .

Uno de los principales cambios es la actualización del hardware. Los modelos G2 Evo y G2 Pro, lanzados el año pasado, abandonan ahora el procesador Intel Core de 13.ª generación y adoptan el chip AMD Ryzen 7 H255. Según el fabricante, esta transición ofrece un mayor rendimiento en tareas multihilo y reduce considerablemente el consumo de energía.

Características técnicas y nuevos modelos

Todos los dispositivos de la serie mantienen una potencia gráfica máxima de 115 W TGP para ofrecer un alto rendimiento en juegos. Esto permite que las tarjetas gráficas de los portátiles funcionen a plena potencia en lugar de hacerlo en un modo limitado. Además, Windows 11 Pro viene preinstalado de fábrica para mayor comodidad.

La incorporación más destacada de la nueva gama es el modelo Range 17 G2A Pro 2K. El dispositivo utiliza el chasis de la versión Pro convencional, pero ofrece una pantalla y una capacidad de memoria más avanzadas. En concreto, incorpora una pantalla QHD de 2560×1440 píxeles compatible con una frecuencia de 165 G, frente a los 144 G de la pantalla FHD. La memoria RAM se ha duplicado hasta alcanzar 32 GB DDR5.

Diferencias entre modelos y configuraciones

Cada modelo de la gama se distingue por su configuración técnica. Las principales variantes se distribuyen de la siguiente manera:

  • Modelo Evo: RTX 5050 (8 GB), 16 GB de memoria RAM DDR5 y pantalla IPS FHD de 17,3 pulgadas con una frecuencia de 144 G.
  • Versión Pro: RTX 5060 (8 GB) y 16 GB de memoria DDR5.
  • Modelo insignia Max: RTX 5070 (8 GB GDDR7) y 32 GB de memoria RAM DDR5.
  • Variante Pro 2K: tarjeta gráfica RTX 5060 (8 GB) y 32 GB de memoria DDR5.
Todas las versiones de los portátiles incluyen un único SSD de 1 TB y tienen el mismo peso: 2,65 kilogramos. El diseño anterior se mantiene, con líneas aerodinámicas y el característico sistema de iluminación en forma de alas en la parte trasera de la tapa. Los dispositivos de la nueva serie ya han salido a la venta.

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Abror Shuhratov
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