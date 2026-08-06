El fichaje de Filip Kostić por el PSV vuelve a poner sobre la mesa el regreso de Ivan Perišić al Inter

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El fichaje de Filip Kostić por el PSV vuelve a poner sobre la mesa el regreso de Ivan Perišić al Inter

El PSV neerlandés anunció oficialmente el fichaje del extremo serbio Filip Kostić, que se encontraba sin contrato. El experimentado extremo de 33 años, cuyo contrato con la Juventus terminó el 1 de julio, firmó por dos temporadas con el campeón de los Países Bajos y lucirá el dorsal 18. Sin embargo, según el comunicado oficial del club, antes de jugar deberá obtener el permiso de trabajo correspondiente. Goal.com informa .

Según la información publicada por La Gazzetta dello Sport, este fichaje podría provocar una reacción en cadena en el mercado italiano. En concreto, la llegada de Filip Kostić al club de Eindhoven aumenta la posibilidad de que Ivan Perišić abandone el equipo. Esto vuelve a poner sobre la mesa el posible regreso del experimentado futbolista croata al Inter.

La carrera de Ivan Perišić en los Países Bajos y su historia con el Inter

La posibilidad de que Ivan Perišić regresara al club milanés ya se había debatido en enero del año pasado. Nacido en 1989, el extremo defiende los colores del PSV desde 2024 y tiene contrato con el club hasta el 30 de junio de 2027. Hasta ahora, ha disputado 78 partidos con el equipo neerlandés, ha marcado 25 goles y se ha convertido en uno de sus líderes.

Sin embargo, el Inter ocupa un lugar especial e importante en la carrera del jugador. Perišić vistió la camiseta nerazzurra entre 2015 y 2019, y nuevamente entre 2020 y 2022. Con el conjunto milanés, el futbolista croata disputó un total de 254 partidos oficiales y marcó 55 goles.

Títulos y éxitos internacionales

Durante su etapa en Italia, Perišić conquistó varios títulos importantes con el club, entre ellos el campeonato de la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa de Italia. Su experiencia y calidad también son muy valoradas en la selección nacional.

Con la selección de Croacia, el futbolista disputó 158 partidos y marcó 39 goles. Uno de los momentos más destacados de su trayectoria internacional tuvo lugar en los octavos de final del último Mundial, contra Portugal, en un partido que terminó con derrota por 2-1. Ahora, tras el fichaje de Filip Kostić por el PSV, la situación da pie a debatir con mayor seriedad un posible regreso de Perišić a Italia.

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