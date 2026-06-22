El número de autogoles en el Mundial 2026 llega a 8

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El número de autogoles en el Mundial 2026 llega a 8

Aunque la Copa Mundial 2026 todavía se encuentra en la fase de grupos, el número de autogoles registrados en el torneo ya ha llegado a 8.

Esta cifra es superior a los resultados de muchos mundiales anteriores. Por ejemplo, en la Copa Mundial 2022 se registraron 2 autogoles, en 2014 fueron 4 y en 2010 se anotaron 2.

En la historia de los Mundiales, el récord de más autogoles pertenece a la edición de 2018. En aquel torneo, los jugadores marcaron un total de 12 goles en propia puerta.

Estadísticas de autogoles por Mundial:

• 1930 — 1
• 1934 — 0
• 1938 — 2
• 1950 — 0
• 1954 — 4
• 1958 — 0
• 1962 — 0
• 1966 — 2
• 1970 — 1
• 1974 — 3
• 1978 — 2
• 1982 — 1
• 1986 — 2
• 1990 — 0
• 1994 — 1
• 1998 — 5
• 2002 — 2
• 2006 — 4
• 2010 — 2
• 2014 — 4
• 2018 — 12
• 2022 — 2
• 2026 — 8

Dado que el Mundial 2026 sigue en marcha y la fase de grupos aún no ha concluido, esta cifra podría aumentar todavía más.

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