Anthropic podría captar otros 36.000 millones de dólares para su infraestructura de inteligencia artificial

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Anthropic podría captar otros 36.000 millones de dólares para su infraestructura de inteligencia artificial

Anthropic, una de las empresas líderes del sector de la inteligencia artificial, se prepara para una nueva y enorme ronda de financiación con el fin de ampliar su capacidad de cálculo. Según Bloomberg, la firma de inversión Blackstone ha iniciado conversaciones preliminares para crear un segundo paquete de deuda de 36.000 millones de dólares destinado a financiar los procesadores tensoriales de Google. Este acuerdo demuestra hasta qué punto han aumentado los costes del desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. Así lo informa Ixbt.com en una publicación.

Dado que las negociaciones se encuentran todavía en una fase inicial, el importe final, la estructura y la composición de los participantes podrían cambiar. Sin embargo, se espera que este nuevo paquete de financiación sea la continuación lógica del acuerdo de aproximadamente 35.000 millones de dólares anunciado hace dos meses. En virtud del acuerdo anterior, los fondos se destinaron al alquiler a largo plazo de la infraestructura de cálculo de Google en cinco grandes centros de datos de Anthropic.

La inteligencia artificial financiada como infraestructura

Según el Financial Times, el contrato anterior se formalizó mediante una sociedad instrumental especial (SPV). Esta estructura adquirió equipos de cálculo basados en TPU de Google, con una capacidad aproximada de 1 gigavatt, mientras que Anthropic los obtuvo mediante un arrendamiento a largo plazo. Este enfoque permite al desarrollador de software evitar la compra inmediata de equipos costosos y financiar la infraestructura de inteligencia artificial como si fuera una gran instalación energética.

Los expertos señalan que este esquema se está convirtiendo en un mecanismo financiero completamente nuevo para el mercado de alta tecnología. Las enormes capacidades de cálculo necesarias para entrenar y mantener modelos de inteligencia artificial se financian ahora, al igual que las grandes centrales eléctricas, mediante instrumentos de deuda a largo plazo y una clase especial de activos.

Perspectivas del futuro acuerdo

En esta etapa, las partes solo están negociando cuestiones preliminares: no se ha firmado ningún acuerdo definitivo ni se han pedido nuevos chips. Además, los representantes de Blackstone, Anthropic, Google y Apollo se negaron a comentar las consultas de Bloomberg sobre estos planes financieros.

Si el nuevo acuerdo de 36.000 millones de dólares se completa con éxito, se convertirá en una de las mayores operaciones de infraestructura de la historia de la industria de la inteligencia artificial. El contrato será un factor clave para definir cómo evolucionarán en el futuro los mecanismos de suministro y financiación de la capacidad de cálculo en el mercado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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