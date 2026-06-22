Harry Redknapp critica la política de fichajes del Tottenham

El club londinense Tottenham se encuentra en el centro de fuertes críticas debido a los errores cometidos en el mercado de transferencias en los últimos años y la mediocridad de su plantilla. El exentrenador del equipo, Harry Redknapp, al analizar los fracasos del club en los últimos dos años, acusó a la directiva de malgastar el dinero. Según él, muchos de los costosos futbolistas fichados no han rendido acorde a su precio. Así lo informa Goal.com en una noticia.

En una entrevista con Goal.com, Redknapp destacó que es imperativo realizar cambios profundos en la plantilla del Tottenham. Según el especialista, muchos de los jugadores comprados por 50, 60 e incluso 70 millones de libras esterlinas resultaron ser jugadores "promedio". Esto provocó que el equipo ocupara consecutivamente el puesto 17 en la Premier League y tuviera que luchar por la permanencia.

Roberto De Zerbi y las nuevas esperanzas

A pesar de la gravedad de la situación, Harry Redknapp confía en que el Tottenham pueda regresar a los puestos altos bajo el mando del nuevo entrenador Roberto De Zerbi. El técnico italiano, que asumió el cargo a finales de marzo, logró en poco tiempo despertar la confianza y el espíritu ganador de los futbolistas. Redknapp predice que el club londinense tiene la posibilidad de volver al top six la próxima temporada.

"No conozco personalmente al nuevo entrenador, pero me gusta su estilo de trabajo. No tolera el desorden de los últimos dos años. Roberto obliga a los jugadores a trabajar al máximo y se despide de quienes no cumplen con las exigencias", añadió Redknapp. En su opinión, la tarea más importante para el Tottenham es reformar radicalmente su sistema de scouting.

Cabe señalar que, tras no poder llegar a un acuerdo con entrenadores como Thomas Frank e Igor Tudor en temporadas pasadas, Roberto De Zerbi llega como el salvador. Ahora, la directiva del club planea renovar significativamente la plantilla en el mercado de verano, fichando a los jugadores solicitados por el técnico. Los fondos obtenidos por las ventas se destinarán a elevar los estándares del equipo.

El calendario de la nueva temporada ya es conocido y el Tottenham jugará su primer encuentro como visitante contra el Brentford. Aficionados y expertos esperan con interés ver cómo llegará el equipo dirigido por Roberto De Zerbi para ese partido. Si la política de fichajes se encamina correctamente, el club londinense podría volver a ser un equipo que luche por una plaza en la Champions League.