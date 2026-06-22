Alexia Putellas elige su nuevo equipo: ¿a dónde irá la doble Balón de Oro?

Una de las estrellas más brillantes del fútbol femenino, la doble Balón de Oro Alexia Putellas, está a punto de tomar una decisión final sobre su futuro. Tras 14 años de exitosa trayectoria, se espera que la centrocampista española, que dejó el FC Barcelona, anuncie el nombre de su nuevo equipo durante esta semana. Así lo informa el diario Mundo Deportivo. Al respecto, Goal.com informa .

Putellas terminó la temporada pasada con un verdadero triunfo con el FC Barcelona. Junto a su equipo, logró un 'cuadruplete' al ganar la liga española, la Copa y la Supercopa nacional, así como la Liga de Campeones femenina. La jugadora de 32 años demostró que sigue siendo una de las mejores del mundo con 19 goles y 15 asistencias en todas las competiciones.

Competencia entre clubes de EE. UU. e Inglaterra

Actualmente, el club inglés London City Lionesses es el principal candidato en la carrera por el fichaje, aunque los representantes de la NWSL de EE. UU. intentan cambiar la situación. Específicamente, Boston Legacy y el actual campeón Gotham FC han presentado ofertas serias para incorporar a Putellas. Dado que el campeonato en EE. UU. se reanuda a mediados de julio, los equipos desean formalizar el traspaso lo antes posible.

Asimismo, hay informaciones de que los gigantes del fútbol femenino inglés, Arsenal y Chelsea, también están interesados en Alexia Putellas. Según las fuentes, uno de los clubes londinenses ha ofrecido a la futbolista un salario muy alto y un contrato atractivo. Ambos equipos buscan reforzar su línea de mediocampo antes de la próxima temporada.

Putellas no es solo una líder experimentada, sino que también representa una fuente de ingresos enorme para cualquier club desde el punto de vista del marketing. Su despedida del FC Barcelona fue un evento inesperado para toda España, pero la jugadora ha expresado su disposición a aceptar nuevos retos. Su próximo destino podría cambiar significativamente el equilibrio de poder en el fútbol femenino.

Cabe recordar que Alexia Putellas es una de las principales candidatas al próximo Balón de Oro que se entregará en septiembre. Haber sido nombrada la mejor jugadora de la Liga de Campeones ha aumentado sus posibilidades. En los próximos días, la comunidad futbolística mundial conocerá el final de esta saga de transferencias.