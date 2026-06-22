Copa del Mundo: la carrera por la Bota de Oro entre Harry Kane, Lionel Messi y Mbappé

La Copa del Mundo 2026, que ha comenzado en América del Norte, se está convirtiendo en una disputa implacable entre los mejores delanteros del mundo. Estrellas como Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland han demostrado su destreza desde las primeras etapas del torneo, iniciando la lucha por liderar la tabla de goleadores. Esta rivalidad es decisiva no solo para los resultados personales, sino también para el éxito general de las selecciones nacionales. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En los primeros partidos de la fase de grupos, Lionel Messi anotó un hat-trick contra Argelia, convirtiéndose en el jugador más veterano en marcar tres goles en la historia de los mundiales. Al mismo tiempo, Kylian Mbappé y Erling Haaland también mostraron sus ambiciones anotando dos goles cada uno ante Senegal e Irak, respectivamente. El capitán de Inglaterra, Harry Kane, fue el autor de un doblete en la victoria 4-2 sobre Croacia.

¿Resultado personal o interés colectivo?

La leyenda del fútbol inglés John Barnes, en una entrevista con Goal.com, habló sobre el estado mental de Harry Kane y otras estrellas. En su opinión, aunque la carrera por ser el máximo goleador sea intensa, para Kane la victoria del equipo está por encima de cualquier premio individual. Barnes destacó que Kane no cambia su estilo de juego basándose en cuántos goles marquen sus rivales.

"Si marcar goles ayuda a Inglaterra a pasar a la siguiente ronda, Harry ciertamente lo buscará. Sin embargo, no es un jugador egoísta que deje de lado los intereses del equipo para competir con sus rivales. Como capitán, su objetivo principal es el éxito de su equipo. Si Mbappé o Haaland marcan más goles que él y Inglaterra sigue ganando, eso no será un problema para Kane", afirma John Barnes.

Según el experto, los delanteros que se encuentran en la cima del fútbol moderno, incluido Mbappé, siguen la misma filosofía. Teniendo en cuenta que cuenta con compañeros talentosos como Ousmane Dembélé en la selección de Francia, Mbappé prefiere que su equipo defienda la corona mundial antes que sus propios goles. En torneos así, es natural que los premios individuales queden en sombra frente al éxito colectivo.

La extraordinaria forma deportiva de Harry Kane

A pesar de tener 32 años, Harry Kane está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. La temporada pasada con el Bayern Munich, anotó 61 goles en todas las competiciones, triunfando en la Bundesliga y demostrando una vez más que es un delantero de élite. Su título como máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra le brinda una confianza adicional en la Copa del Mundo.

Esta Copa del Mundo también podría quedar recordada por hitos históricos. Si uno de estos delanteros logra conquistar nuevamente la Bota de Oro, se convertirá en el primer futbolista de la historia en ser dos veces el máximo goleador en un torneo tan prestigioso. Por ahora, la carrera apenas comienza y cada gol puede cambiar radicalmente la situación en la tabla.