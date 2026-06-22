Rustam Ashurmatov: "Daremos el 1000% de nuestras fuerzas contra Portugal"

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Rustam Ashurmatov, compartió sus impresiones tras el histórico partido contra Colombia en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los «Lobos Blancos» perdieron 1-3 ante Colombia en su debut mundialista. A pesar de que el resultado no fue el esperado, nuestra selección disputó su primer partido en la historia de los mundiales y marcó su primer gol en la competición.

Ashurmatov destacó que la clasificación de Uzbekistán para la Copa del Mundo y el hecho de jugar en este gran escenario es una fuente de orgullo incomparable para cada futbolista.

«Clasificarnos para el Mundial es un gran orgullo. Es un sentimiento muy diferente. Marcar un gol en el primer partido nos dio una felicidad y alegría extra. Es difícil expresarlo con palabras», dijo el defensa.

En su opinión, Uzbekistán tuvo oportunidades para luchar por la victoria contra Colombia, pero en ciertas situaciones la suerte no estuvo de nuestro lado.

«Podríamos haber ganado este partido, pero nos faltó un poco de suerte. Ahora, saldremos al campo solo a ganar en los próximos encuentros», añadió el jugador.

Ahora a Uzbekistán le espera una prueba aún más seria: el partido contra la selección de Portugal. Rustam Ashurmatov informó que el equipo se ha recuperado gradualmente tras el partido contra Colombia y ha comenzado la preparación para el próximo rival.

Según sus palabras, los jugadores están mejorando su estado tanto táctica como físicamente.

«Nos hemos recuperado día a día. Hoy empezamos la preparación contra Portugal. Estamos mejorando táctica y físicamente. Daremos todo lo que tenemos en el campo. No al cien, sino al mil por ciento», dijo Ashurmatov.

El encuentro contra Portugal tiene un significado simbólico especial para el defensa, ya que es uno de los jugadores que conoció a Cristiano Ronaldo en Taskent durante su infancia.

En 2009, cuando la estrella portuguesa visitó Taskent, Ashurmatov tenía 13 años. En aquel entonces, los jóvenes futbolistas pudieron jugar al fútbol con Ronaldo y tomarse fotos de recuerdo.

«Su llegada a Taskent fue un evento inesperado para nosotros. Jugó al fútbol con nosotros y se tomó fotos. En aquel momento, ni siquiera podíamos imaginar que algún día nos enfrentaríamos a Ronaldo en una Copa del Mundo. Esto es historia», afirmó.

Años después, aquel joven futbolista está a punto de enfrentarse a Ronaldo como rival en el escenario mundialista. Sin embargo, Ashurmatov enfatiza que Uzbekistán no se está preparando solo para detener a la estrella portuguesa, sino para luchar contra todo el equipo de Portugal.

«En el próximo partido, no lucharemos solo contra Ronaldo, sino contra toda la selección nacional de Portugal», declaró el defensa.

Ashurmatov también señaló que muchas cosas han cambiado en su vida desde aquel encuentro de la infancia. Los jugadores han madurado, acumulado experiencia en competiciones internacionales y han llegado a la Copa del Mundo que sigue todo el pueblo de Uzbekistán.

«Ante todo, nuestra edad y experiencia han cambiado. Participamos en varios torneos internacionales. Ahora estamos en el Mundial, todo nuestro pueblo nos está mirando. En nuestro interior se conserva aquel niño, pero en el campo lucharemos contra él», dijo el jugador.

En opinión del defensa, enfrentarse a estrellas mundiales no debe tomarse como algo extraordinario. Cada equipo que llega a la Copa del Mundo debe estar listo para luchar contra los rivales más fuertes.

«Hemos soñado con participar en la Copa del Mundo. Ahora debemos jugar contra cualquier estrella y estamos listos para ello», subrayó Ashurmatov.

El partido entre Uzbekistán y Portugal será otra prueba histórica para nuestra selección nacional. Los «Lobos Blancos» buscarán alegrar a los aficionados con orden, coraje y máxima entrega en el campo.