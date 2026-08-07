Julián Álvarez quiere continuar su carrera en el Barcelona

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Julián Álvarez quiere continuar su carrera en el Barcelona

En plena fase más intensa del mercado de fichajes de verano, el futuro del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, ha entrado en una etapa decisiva. Según la información difundida por un medio deportivo, el club catalán está firmemente convencido de poder fichar al jugador y mantiene un contacto constante con el atacante argentino. Al respecto, Goal.com informa .

La directiva del Barcelona espera que su estrategia de fichajes, diseñada con antelación, dé resultados durante las concentraciones de pretemporada. Sin embargo, los catalanes tendrán que preparar una oferta económica importante para el Atlético de Madrid, que se considera legítimamente decepcionado, con el fin de hacerse con el jugador.

El encuentro entre Diego Simeone y Álvarez

Mientras las negociaciones en el mercado de fichajes parecen haber llegado a un punto muerto, el encuentro cara a cara entre el entrenador Diego Simeone y Julián Álvarez se considera un paso importante que podría cambiar la situación. Se esperaba que esta conversación aclarara muchos aspectos para ambas partes.

Como confirmó el medio deportivo, el jugador y el entrenador ya habían hablado anteriormente. En concreto, su encuentro personal tuvo lugar en Miami en julio. En aquella ocasión, Diego Simeone visitó la concentración de la selección argentina y también pasó tiempo con Julián Álvarez en compañía de su hijo.

Actualmente, la dinámica del mercado de fichajes de verano y las reglas del mercado están decidiendo el destino de este acuerdo. El hecho de que la directiva del Barcelona no dé marcha atrás en su postura y que el propio jugador quiera jugar con los catalanes hace que la situación sea aún más seria.

Por su parte, los madrileños no dejarán marcharse fácilmente a su líder. Por ello, se espera que las próximas semanas estén llenas de acontecimientos muy intensos e inesperados en el mercado de fichajes.

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