El flagship Redmi K100 Pro Max: cámara de 200 MP y sus capacidades

La marca Redmi ha revelado oficialmente detalles interesantes e importantes sobre su nuevo flagship, el smartphone Redmi K100 Pro Max. Según ixbt.com, la compañía ha presentado las principales especificaciones técnicas del futuro dispositivo, incluidas las capacidades de su avanzada cámara de 200 MP y las primeras muestras de fotos. Este flagship se prepara para competir seriamente en el mercado móvil gracias a su alto rendimiento y sus tecnologías avanzadas. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Capacidades de la cámara y tecnologías fotográficas

El sensor principal del dispositivo permite tomar fotografías de muy alta resolución, de hasta 16 384 × 12 288 píxeles. Esta elevada resolución se utiliza para ofrecer un acercamiento de 2 y 3 veces mediante el recorte directo del sensor. Redmi denomina a este método zoom sin pérdida de calidad. Además, el smartphone incorpora un módulo periscópico con zoom óptico de 5 veces y una cámara ultra gran angular de 50 MP con una distancia focal equivalente de 17 mm.

Por ahora, todas las muestras de fotos publicadas se han tomado con luz diurna, mientras que el rendimiento de la cámara en situaciones complejas o con poca luz sigue siendo un misterio. Aun así, las imágenes presentadas con distancias focales de 17, 24, 48, 120 y 240 mm muestran claramente la capacidad del dispositivo para alcanzar un zoom máximo de 14 veces.

Pantalla, audio y hardware

El smartphone contará con una pantalla OLED de 6,9 pulgadas fabricada con un nuevo material luminiscente denominado M11. La pantalla ofrece una frecuencia de actualización de 185 Hz, un brillo máximo local de hasta 4500 nits y una cobertura del 90 % del espacio de color BT.2020. Para garantizar un funcionamiento óptimo, también incorpora el chip de procesamiento de imágenes AI Display Chip D2.

La base de hardware del dispositivo está formada por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series. En cuanto al audio, el sistema se ha desarrollado con la participación de Bose y ofrece sonido en formato 2.1, compuesto por dos altavoces de banda ancha y un altavoz independiente para bajas frecuencias. El smartphone también incluye un potente motor háptico para la respuesta táctil.

Batería y capacidades de carga

Para ofrecer una autonomía fiable, el Redmi K100 Pro Max estará equipado con una enorme batería de 9070 mA·ch. Admite carga por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. Curiosamente, el flagship también puede funcionar como fuente de alimentación externa (Power Bank) para otros dispositivos: su carga inversa por cable alcanza 27 Ws, mientras que la versión inalámbrica ofrece 22,5 W.