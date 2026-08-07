« Me quedé embarazada por el viento»: la verdad detrás de la afirmación de una mujer

En 2021, un suceso insólito ocurrido en la provincia indonesia de Java Occidental provocó un intenso debate público. Una mujer de 25 años llamada Siti Zainah afirmó que, después de rezar, mientras descansaba tumbada en su casa, sintió de repente que un fuerte viento entraba en su cuerpo y que, poco después, su abdomen comenzó a crecer rápidamente.

Según la mujer, apenas una hora después comenzaron los fuertes dolores de parto. Fue trasladada a un centro médico cercano, donde dio a luz a una niña sana de 2,9 kilogramos de peso.

La noticia se difundió rápidamente y entre los habitantes del pueblo surgieron diversos rumores sobre la magia y otros fenómenos sobrenaturales. Para esclarecer la situación, la policía local y varios profesionales de la salud iniciaron una investigación.

Según Eman Sulayeman, director del hospital, biológicamente se trataba de un embarazo completamente normal. Explicó que Siti Zainah había experimentado una rara condición conocida en medicina como «embarazo oculto» .

Los especialistas señalan que, en estas circunstancias, los cambios hormonales o fisiológicos, como la continuidad de la menstruación o el hecho de que el abdomen apenas aumente de tamaño, pueden hacer que una mujer no sepa que está embarazada hasta que comienza el parto. La afirmación de que «el viento entró en su cuerpo» fue considerada una simple coincidencia con el inicio de las contracciones.

La investigación policial reveló que Siti Zainah se había divorciado legalmente de su esposo cuatro meses antes del suceso. Los médicos y las autoridades confirmaron que el padre de la niña era precisamente su exmarido.