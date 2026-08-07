Un sofá comprado por 70 dólares escondía 43 000 dólares

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Un sofá comprado por 70 dólares escondía 43 000 dólares

El suceso ocurrido en enero de 2020 en el estado estadounidense de Michigan llamó la atención de muchas personas como un ejemplo sobresaliente de honestidad y humanidad.

Un hombre llamado Howard Kirby compra en una tienda benéfica por solo 70 dólares un sofá viejo Poco después, decide reparar el sofá. Mientras lo inspecciona, descubre que en su interior estaban escondidos 43 170 dólares en efectivoy los encuentra.

Los abogados le dicen que puede quedarse legalmente con el dinero porque compró el sofá de forma legítima. Sin embargo, siente que ese dinero no le pertenece y comienza a buscar a sus verdaderos dueños.

La investigación revela que el propietario original del dinero había fallecido. Aun así, Howard Kirby devuelve íntegramente a la familia del difunto los 43 170 dólares encontrados.

Un hombre barbudo le entrega un fajo de dinero a una mujer, mientras un niño y un hombre los observan.

Lo más llamativo es que, en ese momento, Howard también vivía con dificultades económicas y su casa necesitaba reparaciones, hasta el punto de que el techo dejaba entrar agua. A pesar de ello, no abandonó su honestidad.

Conmovidas por su noble gesto, empresas locales de construcción y trabajadores del sector se unieron para reparar completamente y de forma gratuita el techo de la casa de Howard. Los materiales de construcción fueron donados por patrocinadores.

En aquel momento, el suceso fue ampliamente cubierto por ABC News y NBC News , que difundieron ampliamente la historia y reconocieron a Howard Kirby como un ejemplo de honestidad para muchas personas.

MíchiganHoward KirbyABC NewsNBC News
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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