Ally McCoist señala al gran favorito y a los tapados de la nueva temporada de la Premier League

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Ally McCoist señala al gran favorito y a los tapados de la nueva temporada de la Premier League

A las puertas de la próxima temporada de la Premier League, los protagonistas del fútbol y los expertos siguen ofreciendo sus pronósticos sobre la futura carrera por el título. Según el exdelantero escocés Ally McCoist, el Arsenal, campeón la pasada temporada tras 22 años de espera, volverá a iniciar la campaña como el gran favorito de la competición. El equipo dirigido por Mikel Arteta se ha reforzado durante el mercado de verano para defender su título con garantías. Sobre ello, Goal.com informa .

En una entrevista concedida a talkSPORT, Ally McCoist destacó que el club londinense es actualmente la referencia y la principal prueba para todos sus rivales. En su opinión, aunque los Gunners afrontarán retos complicados en su intento de revalidar el título, siguen siendo los principales candidatos al trofeo. El experto también señaló cambios positivos y una evolución en el juego del Liverpool y del Manchester United.

El mercado de fichajes y los principales rivales

El Arsenal continúa trabajando activamente en la renovación de su plantilla con el objetivo de conservar el título. El club logró fichar a Christos Tzolis, procedente del Club Brugge, y al portero del Leeds United, Illan Meslier. Además, se espera que el equipo incorpore al capitán del Newcastle, Bruno Guimaraes, por 75 millones de libras esterlinas. Esta actividad en el mercado de fichajes demuestra que Mikel Arteta pretende reforzar aún más sus posiciones.

La situación en torno al Manchester City sigue siendo algo incierta. Ally McCoist considera difícil prever el impacto que tendrá la ausencia de Pep Guardiola en los Citizens. Sin embargo, elogió el rendimiento de Rodri en el Mundial y subrayó la importancia del español para el equipo. Al mismo tiempo, el Manchester United también afronta la cuestión de las competiciones europeas, lo que garantiza una temporada apasionante.

El Chelsea de Xabi Alonso, tapado al título

Uno de los aspectos más interesantes de los pronósticos de Ally McCoist es el renovado Chelsea de Xabi Alonso. El exfutbolista calificó al técnico español como la opción más acertada e inteligente para Stamford Bridge. Tras una etapa exitosa en Alemania, se espera que Alonso demuestre su inteligencia táctica en la Premier League junto a su cuerpo técnico.

El conjunto londinense gastó grandes cantidades durante el verano para respaldar las ideas de su nuevo entrenador. En particular, Morgan Rogers fue fichado por la enorme cifra de 117 millones de libras esterlinas. Según el experto, además del rendimiento sobre el terreno de juego, el ambiente en el vestuario y la relación del técnico con los jugadores serán factores decisivos en la carrera por el título.

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