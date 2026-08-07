El Arsenal quiere fichar al capitán del Tottenham, Cristian Romero

·37·Deportes
El Arsenal quiere fichar al capitán del Tottenham, Cristian Romero

Uno de los grandes clubes de la Premier League inglesa, el Arsenal, ha iniciado movimientos serios para fichar a Cristian Romero, capitán de su principal rival, el Tottenham. Según la información difundida por el Daily Mail, el equipo de Mikel Arteta se ha puesto en contacto con los representantes del defensa argentino para solucionar los problemas de su línea defensiva. Goal.com informa de ello.

Esta situación de emergencia en el norte de Londres se debe a la lesión de William Saliba. El internacional francés se perderá con toda seguridad el inicio de la nueva temporada de la Premier League debido a una lesión en la espalda sufrida durante la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Como resultado, el cuerpo técnico estudia medidas contundentes para reforzar la defensa.

La competencia y los pretendientes en la carrera por el fichaje

A pesar de los movimientos activos del Arsenal, el Atlético de Madrid aparece como el principal candidato en esta carrera por el fichaje. Diego Simeone es un admirador de su compatriota desde hace muchos años y actualmente trabaja para liberar espacio en la plantilla y reunir fondos para presentar una oferta.

Según se informa, el gigante español negocia la venta de Matteo Ruggeri al Aston Villa y de Nahuel Molina a la Roma. Está previsto que los ingresos de estos traspasos se destinen a financiar una oferta inicial de 30 millones de libras esterlinas por la estrella del Tottenham.

El interés de los clubes italianos y la postura del Tottenham

Según Goal.com, el Inter, uno de los grandes clubes de la Serie A, también participa activamente en la disputa. El conjunto milanés habría alcanzado un acuerdo con el Tottenham por un precio de traspaso de 34 millones de libras esterlinas, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo sobre las condiciones personales del futbolista.

Por su parte, la directiva del Tottenham también ha reforzado suficientemente la línea defensiva. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi ha fichado a Jan Paul van Hecke por 52 millones de libras esterlinas y a Marcos Senesi como agente libre, lo que permite al club plantearse la venta de Romero.

Sin embargo, para el conjunto londinense, la idea de vender a su capitán al Arsenal, su principal rival, es considerada inaceptable tanto por la directiva del club como por los aficionados. La etapa de Cristian Romero en el Tottenham ha estado marcada por diversas dificultades, incluidos los procesos de recuperación de lesiones.

ArsenalTottenhamCristian RomeroPremier LeagueFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15La Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesLa Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesHoy, 18:58Manchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoManchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoHoy, 18:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)