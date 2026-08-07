El Arsenal quiere fichar al capitán del Tottenham, Cristian Romero

Uno de los grandes clubes de la Premier League inglesa, el Arsenal, ha iniciado movimientos serios para fichar a Cristian Romero, capitán de su principal rival, el Tottenham. Según la información difundida por el Daily Mail, el equipo de Mikel Arteta se ha puesto en contacto con los representantes del defensa argentino para solucionar los problemas de su línea defensiva. Goal.com informa de ello.

Esta situación de emergencia en el norte de Londres se debe a la lesión de William Saliba. El internacional francés se perderá con toda seguridad el inicio de la nueva temporada de la Premier League debido a una lesión en la espalda sufrida durante la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Como resultado, el cuerpo técnico estudia medidas contundentes para reforzar la defensa.

La competencia y los pretendientes en la carrera por el fichaje

A pesar de los movimientos activos del Arsenal, el Atlético de Madrid aparece como el principal candidato en esta carrera por el fichaje. Diego Simeone es un admirador de su compatriota desde hace muchos años y actualmente trabaja para liberar espacio en la plantilla y reunir fondos para presentar una oferta.

Según se informa, el gigante español negocia la venta de Matteo Ruggeri al Aston Villa y de Nahuel Molina a la Roma. Está previsto que los ingresos de estos traspasos se destinen a financiar una oferta inicial de 30 millones de libras esterlinas por la estrella del Tottenham.

El interés de los clubes italianos y la postura del Tottenham

Según Goal.com, el Inter, uno de los grandes clubes de la Serie A, también participa activamente en la disputa. El conjunto milanés habría alcanzado un acuerdo con el Tottenham por un precio de traspaso de 34 millones de libras esterlinas, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo sobre las condiciones personales del futbolista.

Por su parte, la directiva del Tottenham también ha reforzado suficientemente la línea defensiva. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi ha fichado a Jan Paul van Hecke por 52 millones de libras esterlinas y a Marcos Senesi como agente libre, lo que permite al club plantearse la venta de Romero.

Sin embargo, para el conjunto londinense, la idea de vender a su capitán al Arsenal, su principal rival, es considerada inaceptable tanto por la directiva del club como por los aficionados. La etapa de Cristian Romero en el Tottenham ha estado marcada por diversas dificultades, incluidos los procesos de recuperación de lesiones.