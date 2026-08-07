Muerte de 43 estudiantes: detenido el exgobernador

El exgobernador del estado mexicano de Guerrero, Ángel Aguirre, fue detenido bajo sospecha de haber ordenado la destrucción de pruebas importantes en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. Así lo anunció la fiscal general del país, Ernestina Godoy.

Según ella, Aguirre es sospechoso de obstrucción a la justicia y desaparición forzada. El exgobernador ya había rechazado anteriormente las acusaciones formuladas en su contra.

Este hecho es considerado una de las mayores tragedias relacionadas con los derechos humanos en la historia de México. Según las conclusiones de las investigaciones internacionales, los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron asesinados por miembros de un grupo criminal organizado y agentes de policía que conspiraron contra ellos cuando se dirigían a una manifestación en Ciudad de México. Hasta ahora solo se han identificado los cuerpos de tres estudiantes, mientras que el paradero de los demás sigue siendo desconocido.

Según la fiscal general, los testimonios obtenidos en enero y mayo de este año de dos personas, incluido un testigo protegido, indican que Aguirre pudo haber celebrado una reunión con altos funcionarios sobre la destrucción de pruebas relacionadas con la noche de la desaparición de los estudiantes. En interés de la investigación, los detalles de la reunión aún no han sido revelados.

Godoy destacó que las nuevas pruebas confirmaban la posibilidad de que el exgobernador hubiera participado en la destrucción de información que podría ayudar a determinar el destino de los estudiantes. Según la legislación mexicana, por este motivo el apellido del sospechoso aparece como la letra «N» en las declaraciones oficiales.

Según la información de la investigación, las autoridades estatales habían afirmado anteriormente que no existían grabaciones de las cámaras de vigilancia que registraron los autobuses en los que viajaban los estudiantes. Sin embargo, un testigo que había guardado silencio por amenazas aceptó este año cooperar con la investigación.

Según Ángela Buitrago, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, esta línea de investigación ya había sido identificada en 2015. En su opinión, la nueva información refuerza las conclusiones anteriores de que organismos estatales estuvieron implicados en el crimen.

Cabe señalar que el servicio de prensa de Enrique Peña Nieto, presidente de México entre 2012 y 2018, aún no se ha pronunciado sobre el caso.