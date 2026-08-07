El padre de 102 hijos anuncia que no tendrá más hijos

Musa Hasahya, un agricultor ugandés de 68 años, ha vuelto a llamar la atención pública con su enorme familia. Se dio a conocer que tiene 12 esposas, 102 hijos y más de 560 nietos .

Sin embargo, mantener a una familia tan numerosa es cada vez más difícil. Según Musa Hasahya, los gastos diarios, la comida, la ropa y la educación de sus hijos se han encarecido considerablemente, por lo que sostener a la familia resulta cada vez más complicado.

Debido a las dificultades económicas, incluso dos de sus esposas abandonaron a la familia. Por ello, anunció que ha decidido no tener más hijos. También afirmó que pidió a sus esposas que utilizaran métodos anticonceptivos.

Lo curioso es que reconoció a todos sus hijos y nietos por su aspecto, pero admitió que le cuesta recordar todos sus nombres.

La historia de Musa Hasahya ha sido ampliamente debatida en las redes sociales y ha vuelto a generar discusiones sobre las dificultades económicas de mantener una familia numerosa.