La creación de un nuevo virus mediante inteligencia artificial sorprende a los científicos

Científicos de la Universidad de Stanford crearon, con ayuda de la inteligencia artificial (IA), nuevos bacteriófagos capaces de eliminar las bacterias E. coli . Los resultados del estudio se publicaron en la revista Science y fueron difundidos por Stanford Report y The Guardian .

Para crear los virus, los científicos utilizaron el modelo de IA generativa Evo 2 . Este desarrolló miles de genomas potenciales a partir del bacteriófago FX174 . De las cerca de 300 variantes sintetizadas en el laboratorio, se confirmó que 16 eran eficaces. Estos fagos actuaron contra dos cepas diferentes de E. coli, y se observó que diferían considerablemente de los bacteriófagos naturales.

El estudio demostró que la inteligencia artificial puede crear genomas virales funcionales. Sin embargo, los científicos advierten que esta tecnología no debe aplicarse a virus capaces de dañar a seres humanos, animales o plantas.

Según se informó, el modelo Evo 2 fue entrenado con datos genéticos de más de dos millones de bacteriófagos, no de virus que infectan a seres humanos o animales.

Según los expertos, esta tecnología podría ayudar a desarrollar nuevos medicamentos en el futuro. Al mismo tiempo, hace más urgentes las cuestiones de bioseguridad y del uso seguro de la inteligencia artificial.