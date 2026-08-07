Barcelona pide 40 millones de euros por Marc Casadó

El FC Barcelona y el futuro de su centrocampista Marc Casadó se han convertido en uno de los principales temas del último mercado de fichajes. Su traspaso se encuentra actualmente en un callejón sin salida, ya que el club catalán mantiene firmes sus exigencias económicas por su canterano. Goal.com informa de ello.

Según Goal.com, el club saudí Al-Hilal envió en julio una oferta oficial para fichar al internacional español de 22 años. Sin embargo, la directiva del Barcelona rechazó de inmediato la propuesta inicial y las negociaciones se encuentran paralizadas por ahora.

El principal obstáculo del traspaso y las exigencias económicas

La principal razón por la que el acuerdo entre ambos clubes no se ha concretado es la enorme diferencia en la valoración del jugador. El club catalán exige un precio base superior a los 30 millones de euros por su canterano.

Según Mundo Deportivo, el gigante español quiere que el importe final del acuerdo se acerque a los 40 millones de euros. La parte saudí todavía no está preparada para satisfacer estas elevadas exigencias económicas, por lo que las partes no logran llegar a un acuerdo.

El contrato del jugador y el interés europeo

A pesar de las dificultades en el acuerdo entre los clubes, las negociaciones sobre las condiciones del contrato de Marc Casadó con Al-Hilal se encuentran en una fase muy avanzada. Existe un excelente entendimiento entre el jugador y el club saudí.

No obstante, la situación incierta del centrocampista en Cataluña tampoco deja indiferentes a las principales ligas europeas. Clubes de la Premier League, la Serie A y la Bundesliga siguen de cerca los movimientos de este talentoso futbolista.

Según la fuente, la estrella del Barcelona ve con buenos ojos continuar su carrera en una de las grandes ligas europeas. Sin embargo, ningún club de Inglaterra, Italia o Alemania ha presentado todavía una oferta oficial concreta al conjunto catalán. Por ahora, Al-Hilal sigue siendo el único pretendiente que ha hecho una propuesta firme por el jugador.