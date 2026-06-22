El club londinense Tottenham sigue teniendo dificultades para llenar el vacío dejado por la partida del legendario delantero Harry Kane. El excentrocampista del equipo, Darren Anderton, sugirió a la directiva del club una opción inesperada pero prometedora para resolver este problema. En su opinión, el delantero del Brentford, Igor Thiago, podría ser el candidato ideal para el Tottenham. Así lo informa Goal.com.

En una entrevista con Standard Sport, Anderton admitió que es casi imposible encontrar a un jugador como Harry Kane. Sin embargo, subrayó que el club debe estar dispuesto a arriesgar en el mercado de fichajes. Según el exfutbolista, el brasileño Igor Thiago, por su condición física y capacidad técnica, encajaría perfectamente en el nuevo sistema dirigido por Roberto De Zerbi.

Igor Thiago destacó la temporada pasada en la Premier League. Marcó 22 goles con el Brentford, quedando solo por detrás de Erling Haaland en la carrera por el Pichichi. El delantero, que llegó al club londinense desde el Club Brugge en 2024, se convirtió en poco tiempo en uno de los atacantes más peligrosos de la liga a pesar de las lesiones.

Problemas y competencia en la línea de ataque

Anderton también expresó su opinión sobre los delanteros que actualmente militan en el Tottenham: Richarlison y Dominic Solanke. En su opinión, aunque Richarlison es un rival incómodo para los defensores, no es un goleador constante. Respecto a Solanke, el especialista es un poco más optimista, pero duda que pueda alcanzar el nivel de Kane.

"Necesitamos una verdadera máquina de hacer goles. Richarlison puede correr por el campo y distraer a los defensores, pero no es el goleador capaz de llevar al equipo al top 4. En cuanto a Solanke, es un buen jugador, pero no puede sustituir a Harry Kane. Por eso, fichar a un jugador como Igor Thiago sería una decisión lógica", afirma Darren Anderton.

Actualmente, el Tottenham está llevando a cabo reformas serias bajo el mando de Roberto De Zerbi. Defensas como Jan Paul van Hecke y Andy Robertson ya han sido incorporados a la plantilla. Ahora, el enfoque principal está en reforzar la línea de ataque. Anderton está convencido de que si el club concreta el traspaso de Igor Thiago, De Zerbi podrá devolver al equipo a la Champions League.

Los cambios en la delantera del Tottenham también son de interés para los aficionados al fútbol uzbekos, ya que el equipo siempre ha sido partidario de un fútbol ofensivo. El posible traspaso de Igor Thiago indica las ambiciones del equipo para la próxima temporada.