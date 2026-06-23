Doblete de Lionel Messi en el partido Argentina contra Austria

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Doblete de Lionel Messi en el partido Argentina contra Austria

En la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, Argentina venció 2-0 a Austria. El encuentro del grupo J se disputó en el estadio Arlington de Dallas. Lionel Messi anotó los dos goles para Argentina: el primero en el minuto 38 y el segundo en el 90+5.

En las estadísticas del partido, Argentina fue superior en varios aspectos. El equipo realizó 12 remates, mientras que Austria intentó seis. Argentina tuvo tres tiros a puerta, frente a uno de Austria.

Argentina mantuvo la posesión del balón en un 54%, mientras que Austria tuvo un 46%. Los sudamericanos también lideraron en pases: 538 para Argentina y 440 para Austria, con una precisión del 90% y 87% respectivamente.

Argentina cometió 13 faltas y Austria 12. Ambos equipos recibieron dos tarjetas amarillas. No hubo tarjetas rojas. Argentina cayó dos veces en fuera de juego, mientras que Austria no registró ninguno.

Austria fue superior en saques de esquina, obteniendo tres frente a uno de Argentina. Sin embargo, los ataques austriacos no terminaron en gol.

Tras la segunda jornada, Argentina lidera el grupo con seis puntos. Austria ocupa el segundo lugar con tres puntos. Jordania y Argelia aún no han sumado puntos.

ArgentinaAustriaLionel MessiDallasArlington
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