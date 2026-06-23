¿Qué dijo Abduqodir Husanov en su entrevista con el servicio de prensa?

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán y del Manchester City, Abduqodir Husanov, compartió sus impresiones sobre su debut en la Copa del Mundo en una entrevista con el servicio de prensa de la federación de fútbol del país, ofreciendo consejos a los jóvenes jugadores y evaluando el impacto de la clasificación en el futuro del equipo nacional.

— ¿Cómo se está desarrollando el fútbol en Uzbekistán?

— Primero que nada, hola. Hoy en día, el fútbol en Uzbekistán se está desarrollando a un ritmo muy rápido. Nuestro Presidente supervisa personalmente este sector y le brinda gran atención y apoyo.

— ¿Qué sintió cuando se logró la clasificación para la Copa del Mundo?

— Esta es nuestra primera Copa del Mundo en la historia. Es difícil expresar con palabras las emociones de aquel momento.

— ¿Cómo fueron sus primeros minutos en el Mundial?

— Cuando pisé el campo, mi corazón empezó a latir muy rápido. Para ser honesto, todo era diferente.

— Como jugador de la Premier League, ¿qué consejo le daría a los jóvenes futbolistas?

— Lo más importante es no dejar de trabajar. Muchos ojeadores nos están observando ahora. Creo que los traspasos a Inglaterra, Francia y otras ligas fuertes apenas están comenzando.

— ¿Soñaba con jugar en Inglaterra cuando era niño?

— Sí, desde niño soñaba con jugar en Inglaterra, en uno de los tres mejores clubes de allí. Por ahora, todo va según lo planeado.

— ¿Qué tan conocido cree que es el fútbol uzbeko en el ámbito internacional?

— Esto es solo el comienzo, tenemos grandes planes. Debemos trabajar aún más para que sepan más de nosotros. Si Dios quiere, surgirán nuevos talentos. Ya están empezando a reconocer a Uzbekistán, es un gran honor.

— ¿Cuál es la cualidad más importante para un futbolista?

— La disciplina y una vida organizada.

— ¿Qué le aporta esta Copa del Mundo a su equipo?

— Habrá otra Copa del Mundo en cuatro años y debemos volver a clasificar. Todos los jugadores tienen una gran motivación ahora, han visto que es posible jugar a este nivel. Cada uno se siente motivado para trabajar más en sí mismo.

— ¿Cómo cree que el mundo recordará a Uzbekistán después de este Mundial?

— Como un equipo fuerte.

Cabe recordar que la selección de Uzbekistán se clasificó por primera vez en su historia para la fase final de la Copa del Mundo. En el partido de debut de la fase de grupos, los uzbekos cayeron derrotados 1-3 ante Colombia. Ahora, el equipo dirigido por el entrenador Fabio Cannavaro se enfrentará a Portugal y a la República Democrática del Congo en los dos partidos restantes del grupo.