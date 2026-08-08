El espectáculo de Neftchi: los ferganenses aplastan al Qizilqum por 5-0

En la 16.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el vigente campeón y líder Neftchi recibió al Qizilqum en casa y le endosó una contundente derrota por 5-0.

En el estadio Istiqlol de Fergana, los locales dominaron por completo el partido y sumaron tres puntos importantes.

Doblete de Alisher Odilov y goleada

El encuentro comenzó con un gol tempranero de los locales. Ya en el minuto 3, Alisher Odilov abrió el marcador, y justo antes del descanso, Jamshid Iskanderov amplió la ventaja (minuto 42).

En la segunda parte, los ferganenses tampoco redujeron la presión:

En el minuto 65, el defensa del equipo de Navoi, Samandar Shukurullayev, marcó en propia puerta.

En el minuto 70, el legionario Stipe Peritsa anotó el cuarto gol, y en el minuto 83, Alisher Odilov completó su doblete y puso el punto final al partido: 5-0.

Clasificación: aumenta la distancia con el Paxtakor

Tras esta contundente victoria, el vigente campeón Neftchi elevó su cuenta a 39 puntos y reforzó aún más su liderato en la clasificación. Ahora aventaja en 4 puntos a su perseguidor más cercano, el Paxtakor, segundo con 35 puntos.

El Qizilqum, derrotado, se mantiene en la 14.ª posición de la clasificación con 17 puntos.

Acta del partido:

Superliga. 16.ª jornada

Neftchi — Qizilqum 5-0

8 de agosto. Fergana. Estadio Istiqlol.

Goles: Alisher Odilov (3, 83), Jamshid Iskanderov (42), Samandar Shukurullayev (65, en propia puerta), Stipe Peritsa (70).

Neftchi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikrom Aliboyev (Vladimir Yovovich, 62), Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 62), Jamshid Iskanderov (Muhsin Ubaydullayev, 77), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 77), Anvar G‘ofurov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 46), Alisher Odilov, Farrux Sayfiyev, Ratinio.

Qizilqum: Farhod Rahmatov, Shaxzod Rahmatullayev, Luka Ratkovich (Ruslan Roziyev, 63), Elbek Otaqulov, Nikola Kumborovich, Samandar Shukurullayev, Jambuli Jigauri (Ozodbek Ergashev, 84), G‘iyos Rizaqulov (Nodirxon Ne’matxonov, 63), Maykon Duglas (Shahzod Turopov, 84), Diyor Rahmatilloyev (Fayzullo Jumanqo‘ziyev, 70), Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

Amonestaciones: G‘iyos Rizaqulov (44), Luka Ratkovich (46), Stipe Peritsa (71).

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