Artur Melo podría continuar su carrera en Turquía

El club turco Beşiktaş está interesado en el centrocampista de la Juventus Artur Melo. Según La Gazzetta dello Sport, el nuevo entrenador del equipo, Vincenzo Italiano, exige el fichaje del brasileño, con quien trabajó anteriormente en la Fiorentina, y ha pedido a la directiva que inicie las negociaciones. Goal.com informa de que

El centrocampista defensivo, nacido en 1996, ha cambiado de numerosos equipos a lo largo de su carrera. Tras su cesión al Grêmio, Artur regresó a Turín y actualmente participa en la concentración de pretemporada de la Juventus. Bajo la dirección de Luciano Spalletti, intenta ganarse la confianza del cuerpo técnico.

El factor Vincenzo Italiano

La principal razón por la que la opción del Beşiktaş ha cobrado fuerza es precisamente la presencia de Vincenzo Italiano. El técnico conoce muy bien las cualidades de Artur Melo, ya que ambos trabajaron con éxito en la Fiorentina. Fue durante ese periodo cuando el jugador pudo demostrar su regularidad y sus cualidades técnicas sobre el terreno de juego.

La experiencia de trabajar bajo las órdenes del entrenador italiano podría ser un factor importante para que Artur decida trasladarse a Turquía. El técnico comprende plenamente las características del futbolista y puede ofrecerle la libertad necesaria sobre el campo. Esto permitiría al centrocampista recuperar su mejor estado de forma.

La incertidumbre en la Juventus

Debido a la fuerte competencia en el club turinés y a los cambios en la plantilla, la continuidad de Artur Melo en la Juventus está en duda. En función de las condiciones de su contrato y de las necesidades del club, la directiva se ve obligada a estudiar detenidamente las futuras ofertas. Aunque todavía no ha llegado ninguna propuesta oficial y concreta desde Turquía, la posibilidad de que comiencen las negociaciones es alta.

Por ahora, el futbolista brasileño centra toda su atención en la pretemporada y en las indicaciones de Luciano Spalletti. Su futuro aún no está completamente decidido: por un lado, tiene la posibilidad de luchar por su puesto en el club turinés; por otro, puede comenzar una nueva aventura junto a Vincenzo Italiano.