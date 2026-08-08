Google cambia el sistema de nombres de los grupos de ciberseguridad

Desde hace más de diez años, en el ámbito de la ciberseguridad se asignan nombres convencionales a distintos grupos de hackers. Algunos, como « Fancy Bear », incluso se han hecho famosos en los medios por sus ataques sonados y sus nombres memorables. Otros solo son conocidos por un círculo reducido de especialistas. Según ixbt.com, en muchos casos ni siquiera los expertos del sector pueden recordar todos los nombres. Techcrunch.com informa sobre ello .

Una de las principales razones es que cada empresa asigna nombres diferentes a los grupos de ciberdelincuentes. Como consecuencia, los especialistas en seguridad, los representantes de organismos públicos, los políticos, los periodistas y el público general tienen dificultades para entender quién es quién. Por ello, se multiplican los intentos de crear bases de datos unificadas que pongan fin a esta confusión.

En qué consiste el nuevo sistema de nombres

El mes pasado, Google renovó por completo su sistema para nombrar a los grupos responsables de ciberataques. Las designaciones alfanuméricas como APT1 y APT41, utilizadas anteriormente por la empresa de seguridad Mandiant, integrada en Google, han quedado atrás. De hecho, Mandiant fue una de las primeras compañías en introducir este tipo de esquema de nombres.

Ahora, el sistema implementado por Google es mucho más sencillo y fácil de entender. Según este modelo, cada grupo de hackers recibe un primer nombre aleatorio y memorable, seguido de una segunda palabra que indica su país de origen:

Para China — Castle

Para Irán — Ion

Para Corea del Norte — Neptune

Para Rusia — Relic

Análisis de los expertos y evaluación de riesgos

Según Shane Huntley, director de tecnología de Google Threat Intelligence Group (G_T_I_G), este cambio era necesario para aportar claridad tanto a los investigadores de seguridad internos como a los externos. A principios de la década de 2010, cuando las empresas empezaron a publicar informes sobre ciberataques y los hackers que estaban detrás de ellos, los especialistas no esperaban que surgieran tantos grupos de amenazas como existen actualmente.

Según John Hultquist, analista jefe de G_T_I_G, Google supervisa actualmente más de 5 000 clústeres de actividad en varios países. Shane Huntley señaló que hoy quedan muy pocos países desarrollados que no tengan capacidades cibernéticas y grupos de hackers propios.

Pero ¿cuál es el objetivo principal de asignar nombres específicos a los grupos de hackers? Huntley explica que no se trata de un simple ejercicio académico. El objetivo principal es comprender correctamente, desde una perspectiva básica, quién ataca a quién y qué métodos utiliza.

Este enfoque permite a las organizaciones identificar las amenazas más rápidamente, prepararse de antemano para enfrentarlas, prevenirlas en la medida de lo posible o investigar con rapidez los incidentes ocurridos. Según el experto, todo esto solo puede lograrse nombrando correctamente a los hackers y realizando un seguimiento coherente de sus actividades.