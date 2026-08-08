Luciano Spalletti analiza la actuación de Michele Di Gregorio

En el esperado Derby d'Italia disputado en Perth, Australia, la Juventus cayó por 1-2 ante el Inter. Después de este partido amistoso, Luciano Spalletti, entrenador del equipo turinés, valoró especialmente la actuación del guardameta Michele Di Gregorio. El técnico señaló sus errores en algunas acciones y afirmó que podría haber evitado el segundo gol. Sobre ello, Goal.com informa .

Según informó Gazzetta.it, Michele Di Gregorio disputó todo el encuentro y salvó a su equipo en varias situaciones complicadas. Sin embargo, en el primer gol, marcado por el jugador del Inter Dimarco, el guardameta tardó ligeramente en lanzarse para intentar detener el balón. Asimismo, su intento de despejar el segundo disparo de Diouf resultó algo desafortunado y el balón terminó en el fondo de la red.

La valoración del entrenador sobre la actuación del guardameta

En la rueda de prensa posterior al partido, Luciano Spalletti respaldó a su guardameta, aunque tampoco ocultó sus críticas. Según explicó, el portero actuó bien al detener dos o tres disparos difíciles desde larga distancia, pero pudo cometer un error en la jugada del segundo gol.

Spalletti explicó la situación: "Me parece que Di Gregorio jugó bien al detener disparos muy difíciles desde larga distancia, pero quizá se podría haber evitado el segundo gol. Sin embargo, estas cosas ocurren porque el disparo llegó desde una distancia corta", destacó.

El mercado de fichajes y los planes de futuro

Al término del encuentro, el entrenador también habló brevemente sobre los movimientos del equipo en el mercado de fichajes. Según afirmó, la directiva del club y el cuerpo técnico trabajan activamente para reforzar la plantilla de acuerdo con sus ideas.

Con grandes objetivos, el conjunto turinés continúa con su preparación de pretemporada. Este partido amistoso ofreció al cuerpo técnico una nueva oportunidad para analizar las fortalezas y debilidades del equipo antes del inicio de la temporada.