Crean en Uzbekistán un interceptor de drones que alcanza 450 km/h (vídeo)

Jóvenes ingenieros uzbekos presentaron un nuevo desarrollo destinado a hacer frente a aparatos no tripulados peligrosos en el aire. Presentado en el marco del proyecto «Ingenieros del futuro», el «Shunqor-88» es un interceptor de drones que despierta interés por su velocidad y, sobre todo, por su coste de producción.

Según los datos presentados durante la exposición del proyecto, el aparato podría alcanzar 450 kilómetros por hora y utilizarse contra drones peligrosos situados a varios kilómetros. Sin embargo, la mayor intriga está en otra cifra: sus autores lo presentan como una solución mucho más barata que los medios tradicionales de defensa aérea.

¿Qué solución propusieron los jóvenes ingenieros?

El desarrollo fue presentado por Bilolxon Ismoilov y su equipo como un proyecto de ingeniería orientado a garantizar la seguridad aérea.

Según los datos de la presentación, el «Shunqor-88»:

— puede alcanzar una velocidad de hasta 450 km por hora;

— 8–10 km está diseñado para utilizarse contra drones peligrosos situados a esa distancia;

— se está desarrollando como un medio relativamente barato para hacer frente a pequeños objetivos aéreos.

Por ahora, estas cifras son las características proporcionadas por los autores del proyecto. Las fuentes oficiales abiertas no han informado de resultados de pruebas independientes del aparato ni de su paso a la producción en serie.

La mayor diferencia está en el precio

La presentación del proyecto señala que el coste de utilizar un misil de defensa aérea tradicional puede, en algunos casos, alcanzar entre 2 y 5 millones de dólares .

Por su parte, el coste estimado de producción del «Shunqor-88» se sitúa entre 20 000 y 50 000 dólares .

Naturalmente, los misiles de defensa aérea difieren mucho entre sí por su tipo, función y capacidades. Por ello, no sería correcto comparar directamente estas cifras con todos los sistemas de defensa aérea de forma universal.

No obstante, la idea principal del proyecto está clara: en lugar de utilizar un medio que cuesta decenas o cientos de veces más para destruir un dron relativamente barato, crear una plataforma especializada más económica.

¿Por qué aumenta el interés por estas tecnologías?

En los últimos años, la tecnología de los aparatos no tripulados ha avanzado rápidamente. Detectar drones pequeños y baratos y encontrar una solución eficaz y económicamente viable para hacerles frente se ha convertido en un campo específico de la ingeniería.

El programa oficial del festival «Ingenieros del futuro» también incluye los drones, las plataformas controladas a distancia, los sistemas autónomos y las tecnologías aeronáuticas entre sus áreas prioritarias. El festival 2026 se celebró del 28 al 30 de abril e incluyó una exposición especial de desarrollos de ingeniería.

El canal oficial de TATU también informó de que el equipo «FastDrones», dirigido por Biloliddin Ismoilov, obtuvo el primer puesto en una competición internacional de drone racing celebrada durante el festival.

Del prototipo al sistema operativo aún queda un largo camino

El valor real de desarrollos como el «Shunqor-88» no se determinará únicamente por las cifras técnicas de la presentación, sino también mediante las pruebas posteriores.

Para que un prototipo de ingeniería se convierta en un producto utilizable, es necesario comprobar su seguridad, estabilidad, fiabilidad y resultados en distintas condiciones. Solo después será posible evaluar su verdadera eficiencia económica.

Por eso, por ahora es más correcto considerar el «Shunqor-88» no como un sistema de defensa aérea listo para operar, sino como un concepto prometedor propuesto por jóvenes ingenieros uzbekos .

Si las prestaciones anunciadas se confirman en las próximas pruebas y el proyecto se perfecciona, su principal ventaja podría ser precisamente la eficiencia económica.

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