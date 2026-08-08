Se revela cómo la NASA modificaba los portátiles enviados al espacio

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Se revela cómo la NASA modificaba los portátiles enviados al espacio

Los ordenadores portátiles enviados a la Estación Espacial Internacional eran modificados especialmente por especialistas de la NASA. El aficionado a la tecnología espacial George Rausch examinó uno de estos ordenadores únicos en el centro de exposiciones de la NASA y mostró al público sus características. Ixbt.com informa .

¿Por qué se modificaban los ordenadores portátiles?

Según ixbt.com, los expertos espaciales se veían obligados a unificar los ordenadores portátiles de distintos modelos enviados a la estación. Para que todos los equipos pudieran conectarse de la misma manera a la red eléctrica de a bordo, se les instaló un conector de alimentación circular estándar conocido como Cannon plug. Los cargadores de marca habituales fueron retirados por completo.

Esta solución práctica era muy importante en las condiciones de la estación espacial. Si no se hubiera realizado esta adaptación, habría sido necesario almacenar para cada ordenador su propia fuente de alimentación, cables y conductores. En el espacio, cada masa y equipo adicional genera una carga extra.

Para instalar el nuevo conector de alimentación, los ingenieros aprovecharon el espacio del módem telefónico integrado en los portátiles. El puerto del módem, completamente inútil en la estación orbital, fue retirado y sustituido por un componente conectado directamente a la fuente de corriente continua de la ISS.

Detalles históricos y especificaciones técnicas

Según los datos históricos, la preparación y modificación de los ThinkPad y otros ordenadores para misiones espaciales fue realizada bajo contrato por Lockheed Martin. La propia presencia de un módem telefónico en estos equipos demuestra lo antiguos que son.

Cabe recordar que la construcción de la ISS comenzó a finales de la década de 1990, cuando los módems eran una parte integral de los ordenadores portátiles. Las primeras tripulaciones de larga duración de la estación comenzaron sus actividades en 2000. Además, las primeras infraestructuras de comunicaciones de la ISS tenían características propias: algunos sistemas de a bordo utilizaban el bus de transmisión de datos MIL-STD-1553, empleado en la aviación y la tecnología espacial.

La historia de estos portátiles resulta interesante no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista documental. Según George Rausch, hoy es muy difícil encontrar los documentos originales sobre estas modificaciones. El centro de exposiciones dispone de poca información al respecto, y algunas fuentes de Internet utilizadas anteriormente por el ingeniero ya han desaparecido.

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Abror Shuhratov
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