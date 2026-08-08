El destino de Marcus Rashford: ¿venderlo o darle una segunda oportunidad?

El delantero de la selección inglesa Marcus Rashford vuelve a representar un serio dilema para la directiva del Manchester United. Según un medio deportivo, el jugador, que terminó con éxito su cesión en Cataluña, regresó a Old Trafford, pero su futuro sigue siendo incierto. Goal.com informa .

La temporada pasada, Marcus logró recuperar con el Barcelona su antiguo estilo de juego brillante. Se convirtió en una pieza importante del equipo dirigido por Hansi Flick, disputó 49 partidos en todas las competiciones y registró 14 goles y 11 asistencias. Como resultado de estos éxitos, los catalanes conquistaron LaLiga española y la Supercopa de España.

El éxito en Cataluña y una decisión inesperada

A pesar de estos resultados positivos, el club español decidió no activar la cláusula incluida en el contrato. Barcelona no ejerció su opción de compra definitiva por 30 millones de euros y, como consecuencia, el delantero regresó al Manchester United. En ese momento comenzó el verdadero dilema para la directiva del club inglés.

Según The Telegraph, el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, sigue valorando positivamente las capacidades del delantero. El técnico cree que todavía es posible ayudar al jugador a recuperar su mejor nivel. Sin embargo, la política de fichajes y los planes financieros del club hacen impredecible la decisión que se tomará.

Cabe recordar que la última etapa del jugador en el Manchester United no fue especialmente fluida. No obstante, su experiencia en España demostró que su potencial aún no se ha apagado. Se espera que la directiva del club inglés decida en los próximos días si lo mantendrá en la plantilla para la nueva temporada o si lo venderá en caso de recibir una oferta atractiva.