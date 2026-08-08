La plataforma X cambia su sistema de reparto de ingresos para creadores de contenido

La red social X, propiedad de Elon Musk y anteriormente conocida como Twitter, anunció una reforma profunda de su programa de reparto de ingresos destinado a blogueros e influencers. Este cambio es importante porque busca combatir la proliferación de contenidos sin derechos de autor y copiados masivamente en la plataforma, además de fomentar el contenido original. Techcrunch.com informa de que.

Según ixbt.com, la empresa cerrará su actual programa Revenue Sharing y lo sustituirá por un nuevo sistema llamado Original Content Rewards. De acuerdo con las nuevas reglas, la plataforma X dejará de aceptar inmediatamente a nuevos participantes. Los participantes actuales seguirán recibiendo ingresos conforme al sistema anterior hasta el 7 de septiembre de este año.

Condiciones para pasar al nuevo programa

A partir del 8 de septiembre de 2024, los participantes actuales deberán volver a presentar una solicitud para incorporarse al nuevo programa. No obstante, se mantendrán algunos requisitos anteriores. En particular, deberán tener uno de los tipos de suscripción Premium de la plataforma X, así como 500 suscriptores verificados y 500 000 impresiones de la cronología principal (Home Timeline) procedentes de usuarios verificados durante los últimos 90 días.

Sin embargo, el principal cambio se refleja en los estrictos requisitos de originalidad de la autoría. A partir de ahora, los reportajes originales, los análisis, las fotos y los vídeos creados personalmente, así como los memes y gráficos elaborados por el autor, se considerarán contenido verdaderamente original. También se tendrán en cuenta los comentarios y las reseñas, pero cuando se utilicen materiales de otras personas será necesario aportar un valor añadido significativo y verdaderamente original.

¿Qué posts no serán recompensados?

Posts simplemente copiados de otras cuentas

Vídeos descargados de la página de otra persona y vueltos a publicar

Reposts difundidos sin cambios sustanciales

Recordemos que la plataforma X ya había intentado regular su programa de reparto de ingresos. Por ejemplo, en abril se redujeron los pagos a agregadores y cuentas de clickbait, pero Elon Musk revocó algunos cambios después de que provocaran numerosas protestas.

Según Allegra Jakchia, representante de X, el antiguo programa había perdido el equilibrio en sus mecanismos de incentivos. En su opinión, los creadores de contenido no deberían centrarse en maximizar sus beneficios, sino en aportar un valor completamente nuevo a la plataforma. La empresa también planea seguir mejorando sus algoritmos y aumentar gradualmente el nivel de exigencia.