Chelsea logra una contundente victoria sobre el Milan en Yakarta

·82·Deportes
Chelsea logra una contundente victoria sobre el Milan en Yakarta

Chelsea, uno de los equipos destacados de la Premier League inglesa, se enfrentó al Milan en Yakarta durante su preparación de pretemporada y logró una contundente victoria por 3-0. Según Goal.com, el encuentro fue un paso importante para que el conjunto londinense se recuperara de sus anteriores tropiezos y recuperara la confianza. Esta información fue difundida por Goal.com.

Desde el inicio del partido, los interesantes ajustes tácticos introducidos por el cuerpo técnico influyeron en el desarrollo del juego. Marco Palestra, internacional italiano, actuó inesperadamente como lateral izquierdo y cumplió su función a la perfección, generando peligro constante para la defensa rival.

El giro de la primera parte y los goles de João Pedro

Aunque Rafael Leão y Luka Modrić fueron titulares por primera vez este verano con el Milan, la ausencia de jugadores clave como Christian Pulisic y Santiago Giménez afectó al rendimiento del equipo. Chelsea fue más activo desde los primeros minutos y creó ocasiones ante la portería rival.

Al final de la primera parte, Moisés Caicedo, que había impuesto su dominio en el centro del campo, envió el balón al área desde un saque de esquina. João Pedro, libre de marca, conectó un preciso cabezazo para abrir el marcador y adelantar a su equipo.

El dominio en la segunda parte y el golazo de Caicedo

Nada más comenzar la segunda parte, Chelsea reforzó aún más su dominio. En los primeros segundos del segundo tiempo, Pedro Neto puso un centro peligroso hacia el segundo palo, donde João Pedro, completamente solo, marcó de cerca y celebró su segundo gol del partido.

El punto final llegó en el minuto 50 y se convirtió en el momento más brillante de la noche. Tras un saque de esquina, los defensas del Milan no lograron despejar completamente el balón. El capitán del Chelsea, Moisés Caicedo, lo curvó desde fuera del área directamente hacia la escuadra lejana con el exterior del pie y marcó un gol espectacular.

Esta victoria fue decisiva para que Chelsea se recuperara y restableciera su equilibrio psicológico tras las derrotas sufridas ante la Juventus (1-0) y el Tottenham (2-1) en sus anteriores partidos.

ChelseaMilanMoisés CaicedoJoão PedroFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Hansi Flick responde a los rumores sobre el traspaso de Ferran TorresHansi Flick responde a los rumores sobre el traspaso de Ferran TorresHoy, 14:17Vinícius Júnior renueva su contrato con el Real MadridVinícius Júnior renueva su contrato con el Real MadridHoy, 13:53Arsenal renuncia al fichaje de Vinícius y podría incorporar a Marcus RashfordArsenal renuncia al fichaje de Vinícius y podría incorporar a Marcus RashfordHoy, 13:33Ruben Amorim advirtió a los jugadores del Milan tras la derrota ante el ChelseaRuben Amorim advirtió a los jugadores del Milan tras la derrota ante el ChelseaHoy, 13:12La candidatura de Harry Kane al Balón de Oro genera debateLa candidatura de Harry Kane al Balón de Oro genera debateHoy, 13:11El entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo LaviaEl entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo LaviaHoy, 12:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)