Chelsea, uno de los equipos destacados de la Premier League inglesa, se enfrentó al Milan en Yakarta durante su preparación de pretemporada y logró una contundente victoria por 3-0. Según Goal.com, el encuentro fue un paso importante para que el conjunto londinense se recuperara de sus anteriores tropiezos y recuperara la confianza. Esta información fue difundida por Goal.com.

Desde el inicio del partido, los interesantes ajustes tácticos introducidos por el cuerpo técnico influyeron en el desarrollo del juego. Marco Palestra, internacional italiano, actuó inesperadamente como lateral izquierdo y cumplió su función a la perfección, generando peligro constante para la defensa rival.

El giro de la primera parte y los goles de João Pedro

Aunque Rafael Leão y Luka Modrić fueron titulares por primera vez este verano con el Milan, la ausencia de jugadores clave como Christian Pulisic y Santiago Giménez afectó al rendimiento del equipo. Chelsea fue más activo desde los primeros minutos y creó ocasiones ante la portería rival.

Al final de la primera parte, Moisés Caicedo, que había impuesto su dominio en el centro del campo, envió el balón al área desde un saque de esquina. João Pedro, libre de marca, conectó un preciso cabezazo para abrir el marcador y adelantar a su equipo.

El dominio en la segunda parte y el golazo de Caicedo

Nada más comenzar la segunda parte, Chelsea reforzó aún más su dominio. En los primeros segundos del segundo tiempo, Pedro Neto puso un centro peligroso hacia el segundo palo, donde João Pedro, completamente solo, marcó de cerca y celebró su segundo gol del partido.

El punto final llegó en el minuto 50 y se convirtió en el momento más brillante de la noche. Tras un saque de esquina, los defensas del Milan no lograron despejar completamente el balón. El capitán del Chelsea, Moisés Caicedo, lo curvó desde fuera del área directamente hacia la escuadra lejana con el exterior del pie y marcó un gol espectacular.

Esta victoria fue decisiva para que Chelsea se recuperara y restableciera su equilibrio psicológico tras las derrotas sufridas ante la Juventus (1-0) y el Tottenham (2-1) en sus anteriores partidos.