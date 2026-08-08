Kindle Scribe Colorsoft: posibilidades de un gadget con pantalla a color

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Kindle Scribe Colorsoft: posibilidades de un gadget con pantalla a color

Así lo informa Techcrunch.com.

El precio inicial del dispositivo es de 630 dólares estadounidenses y está disponible en negro y morado (Fig). Con un peso de solo 400 gramos y una pantalla de 11 pulgadas, sus dimensiones se acercan a las de una hoja de papel convencional. Aunque su cuerpo delgado resulta sorprendente, su gran tamaño impide sostenerlo cómodamente con una sola mano. Según los resultados de las pruebas, su uso es más cómodo sentado en la cama, apoyado sobre las rodillas, o colocado sobre una mesa.

Portabilidad y entorno de uso

Los lectores electrónicos suelen destacar por su diseño compacto y son fáciles de transportar en un bolso. Sin embargo, las dimensiones del Kindle Scribe Colorsoft hacen que no siempre sea práctico llevarlo consigo. Aun así, puede resultar útil para escritores de notas frecuentes o investigadores, que pueden guardarlo en su bolsa de trabajo y llevarlo a la oficina o a una cafetería. Su uso durante los desplazamientos o mientras se espera en la consulta del médico resulta menos cómodo.

La pantalla más grande ofrece más espacio para escribir, hacer bocetos y crear diagramas. También facilita considerablemente la lectura de documentos en formato PDF. Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño de la pantalla, puede perderse parte de la sensación acogedora característica de los pequeños Kindle tradicionales. Una pantalla más grande facilita la lectura de libros con tablas y mapas.

Pantalla a color y diarios digitales

El dispositivo incluye plantillas prediseñadas para planificadores diarios, semanales y mensuales, lo que facilita llevar un diario digital lleno de color. Después de terminar un libro, pasar inmediatamente al cuaderno digital para anotar las conclusiones de la lectura resultó ser una solución muy eficaz. El lápiz Kindle Scribe Pen incluido se fija magnéticamente al lateral, resulta cómodo de sostener y puede programarse para distintas acciones. Su borrador funciona con suavidad y responde prácticamente sin retraso.

Según los especialistas, la pantalla a color es una función interesante, pero sus colores no son tan brillantes como en las tabletas convencionales, sino que recuerdan a tonos suaves de rotulador. Esto no supone un gran problema para tomar notas, pero los cómics y otros contenidos visuales no se ven tan ricos como en sus colores originales.

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Abror Shuhratov
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