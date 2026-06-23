Giovanni Malago es elegido presidente de la Federación Italiana de Fútbol

Se ha elegido un nuevo presidente para la Federación Italiana de Fútbol. La organización estará ahora dirigida por Giovanni Malago, quien anteriormente se desempeñó como presidente del Comité Nacional de Deportes de Italia.

En las elecciones celebradas en Roma, Malago obtuvo el 68,58 % de los votos de los delegados. Su único rival fue Giancarlo Abete. Tras la votación, Malago superó a su oponente por un amplio margen.

Giovanni Malago sustituirá a Gabriele Gravina en la presidencia de la federación. Gravina dirigió la organización desde 2018 hasta la primavera de 2026.