Giovanni Malago es elegido presidente de la Federación Italiana de Fútbol

·18·Deportes
Giovanni Malago es elegido presidente de la Federación Italiana de Fútbol

Se ha elegido un nuevo presidente para la Federación Italiana de Fútbol. La organización estará ahora dirigida por Giovanni Malago, quien anteriormente se desempeñó como presidente del Comité Nacional de Deportes de Italia.

En las elecciones celebradas en Roma, Malago obtuvo el 68,58 % de los votos de los delegados. Su único rival fue Giancarlo Abete. Tras la votación, Malago superó a su oponente por un amplio margen.

Giovanni Malago sustituirá a Gabriele Gravina en la presidencia de la federación. Gravina dirigió la organización desde 2018 hasta la primavera de 2026.

Giovanni MalagoItaliaGiancarlo AbeteGabriele GravinaFederación de Fútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La selección de Uzbekistán llega a Houston antes del partido contra PortugalLa selección de Uzbekistán llega a Houston antes del partido contra PortugalHoy, 03:28Julian Alvarez manifiesta su deseo de dejar el Atletico Madrid y espera la decisión del FC BarcelonaJulian Alvarez manifiesta su deseo de dejar el Atletico Madrid y espera la decisión del FC BarcelonaHoy, 03:23Turquía lanzó 62 disparos pero no logró marcar ningún golTurquía lanzó 62 disparos pero no logró marcar ningún golHoy, 03:19El traspaso de Mason Greenwood en riesgo: la Roma enfrenta problemas financierosEl traspaso de Mason Greenwood en riesgo: la Roma enfrenta problemas financierosHoy, 02:55Lionel Messi bate el récord absoluto de los MundialesLionel Messi bate el récord absoluto de los MundialesHoy, 02:55Chelsea listo para dejar marchar a Trevoh Chalobah: clubes europeos interesados en el defensaChelsea listo para dejar marchar a Trevoh Chalobah: clubes europeos interesados en el defensaHoy, 02:35
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?