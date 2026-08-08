Ramazon Temirov estará en la esquina de su hermano Azizbek en Tokio: objetivo, pelea por el título

Uzbekistán El luchador uzbeko de la UFC Ramazon Temirov no subirá al octágono esta vez, pero cumplirá una misión importante. El 11 de agosto, en Tokio, estará en la esquina de su hermano Azizbek Temirov como segundo.

Para Azizbek, no será una pelea más. Frente a él estará Joji Goto, que ya tiene experiencia en combates por el cinturón del RIZIN. Según Ramazon, una victoria contundente sobre el japonés podría acercar a su hermano a una pelea por el título.

¿Por qué viajó Ramazon Temirov a Tokio?

Ramazon Temirov Olamsport.com reveló, en una entrevista con Olamsport.com, la principal razón de su viaje a Japón junto a su hermano.

«Mi hermano peleará el 11 de agosto. La razón por la que decidí acompañarlo es estar a su lado y motivarlo. Su rival es serio. Ha peleado por el cinturón. Si Dios quiere, si Azizbek termina esta pelea de manera espectacular, se acercará a una pelea por el título».

Así, Ramazon, que acumula una gran experiencia en el octágono de la UFC, esta vez tendrá que aconsejar a su hermano durante el combate, analizar la situación desde la esquina y ofrecerle apoyo psicológico en los momentos importantes.

Esta situación no es nueva para los hermanos Temirov. Antes, Azizbek también estuvo en la esquina de Ramazon durante sus peleas en la UFC. Ahora los papeles se invierten.

Joji Goto es realmente una prueba de máxima exigencia

Ramazon no llama «serio» a su rival sin motivo.

Joji Goto, de 30 años, suma en las MMA profesionales 19 victorias y 9 derrotas . Nueve de sus victorias llegaron por nocaut o nocaut técnico, y cuatro por sumisión.

Lo más importante es que, en abril de este año, Goto disputó en el torneo RIZIN LANDMARK 13 una pelea por el cinturón de campeón, no en peso pluma, sino exactamente en peso gallo contra Danny Sabatello. Tras tres asaltos, el japonés perdió por decisión unánime de los jueces.

Por eso, Azizbek no se enfrentará a un rival cualquiera del ranking, sino a un luchador que recientemente disputó una pelea por el título.

Azizbek tiene un arma peligrosa: el nocaut

El récord profesional de Azizbek Temirov, de 27 años, es actualmente de 6 victorias y 2 derrotas.

Lo más llamativo es que sus seis victorias llegaron por nocaut o nocaut técnico . Esto demuestra que Temirov puede cambiar el rumbo de una pelea con un solo golpe o una breve combinación.

Azizbek peleó por última vez el 12 de abril en el RIZIN LANDMARK 13, donde noqueó con golpes a Ryuya Fukuda en el segundo asalto. Ahora tendrá enfrente a un rival mucho más experimentado, que ya ha sentido la presión de disputar un título.

En este duelo también chocarán estilos interesantes: Temirov tiene una pegada capaz de terminar la pelea, mientras que Goto cuenta con 28 combates profesionales y sabe desenvolverse en distintos escenarios.

Una victoria podría abrir la puerta a la pelea por el título

Para Azizbek, vencer a Goto no sería solo sumar un número más a su récord.

Teniendo en cuenta que el japonés peleó por el título en abril, derrotarlo podría mejorar considerablemente la posición del luchador uzbeko en la división de peso gallo del RIZIN.

Especialmente si, como dijo Ramazon, la pelea termina de manera «espectacular», es decir, con una victoria convincente o antes del límite. En ese caso, Azizbek tendría un argumento de peso para entrar en la lista de los próximos grandes combates.

Para Temirov hay otro factor importante: la pelea será en Japón, en el territorio de su rival. Por ello, resolver el combate antes de llegar a la decisión de los jueces podría tener aún más importancia.

¿Cuándo y dónde se celebrará RIZIN 54?

El torneo RIZIN 54 se celebrará el 11 de agosto en el complejo Toyota Arena Tokyo, en Tokio . Según la información oficial del RIZIN, el evento comenzará a las 14:00, hora local.

La pelea entre Azizbek Temirov y Joji Goto también forma parte de la cartelera oficial. Según Sherdog, el combate se disputará en la división de peso gallo.

Así, el 11 de agosto espera en Tokio una noche importante para la familia Temirov: Azizbek estará dentro del octágono y Ramazon, en su esquina.

Si Azizbek derrota a Goto, que ya ha peleado por el título, la siguiente pregunta podría plantearse de otra manera: ¿Será por el cinturón del RIZIN la próxima pelea de Temirov?

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