Graves acusaciones contra Infantino: la FIFA emite un comunicado oficial

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Graves acusaciones contra Infantino: la FIFA emite un comunicado oficial

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) emitió un comunicado oficial en respuesta a las acusaciones de que se pagó una indemnización a una exempleada de la UEFA durante el periodo en que Gianni Infantino trabajaba allí. Según fuentes, la dirección de la FIFA calificó de falsas las informaciones difundidas por los medios.

Anteriormente, el diario británico The Telegraph publicó una investigación en la que afirmaba que Infantino, entonces secretario general de la UEFA, había hecho pagar una cuantiosa indemnización a su expareja y cubierto sus costosos gastos de estudios.

Comunicado oficial de la FIFA: «No hubo ninguna denuncia»

El máximo organismo del fútbol mundial rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que todos los procedimientos se realizaron conforme a la ley:

«El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rechaza por completo estas acusaciones, que no se corresponden con la verdad. Cualquier insinuación de que se infringieron los estatutos o los reglamentos constituye simplemente una difamación.

Ningún empleado de la UEFA o de la FIFA presentó jamás una denuncia por las actuaciones de Infantino. Esto se debe a que nunca ocurrió ningún incidente negativo relacionado con él.

Todas las decisiones relativas al personal, incluidos los despidos y el pago de indemnizaciones por salida, fueron aprobadas por los responsables competentes en estricto cumplimiento de las normas vigentes», — señala el comunicado oficial de la FIFA.

¿Qué hay detrás de la polémica?

Cabe recordar que The Telegraph afirmó en su investigación que el salario de esta mujer aumentó un 30 % debido a su relación con Infantino, antiguo empleado de la UEFA. El medio también informó de que, tras un conflicto de intereses, la UEFA le pagó una indemnización de seis cifras y cubrió 45.000 libras esterlinas por un programa de MBA.

Tras esta desmentida de la FIFA, la evolución del caso sigue siendo objeto de atención por parte de la comunidad futbolística.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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