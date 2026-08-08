Liverpool incorpora cedido al defensa del Barcelona Ronald Araújo

El club inglés Liverpool ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para incorporar cedido hasta final de temporada a su defensa central Ronald Araújo. Según informó el reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, el internacional uruguayo está cerca de mudarse a la Premier League para garantizar minutos y recuperar su forma. Goal.com informa .

La última temporada no fue especialmente estable para el jugador en el club catalán. Tras perder su puesto en el once titular del equipo dirigido por Hansi Flick y no contar con suficientes minutos de cara al Mundial de 2026, su llegada a Merseyside podría ser una oportunidad ideal para relanzar su carrera.

Detalles del acuerdo y postura de los clubes

Fabrizio Romano confirmó en sus redes sociales que los clubes habían alcanzado un acuerdo verbal y que el traspaso había sido aprobado por Deco, director deportivo del Barcelona. Esta decisión permitirá al club catalán reducir su masa salarial y reforzar aún más la plantilla antes de la nueva temporada.

La directiva del Barcelona trabaja activamente en la renovación de su línea defensiva. Ahora se espera que Pau Cubarsí y Eric García asuman un papel más importante en el esquema táctico de Hansi Flick. Por su parte, el club blaugrana planea equilibrar su plantilla.

Una nueva oportunidad para Liverpool

En Liverpool, las condiciones físicas, la velocidad y la superioridad de Ronald Araújo en los duelos aéreos podrían convertirlo en el compañero ideal de Virgil van Dijk. Adaptarse al alto ritmo y a las exigencias tácticas del fútbol inglés exigirá una gran responsabilidad al defensor uruguayo.

Actualmente, ambos clubes trabajan para completar la documentación. Si todas las fases administrativas concluyen con éxito, el futbolista pasará el reconocimiento médico, se incorporará a la concentración de pretemporada y se espera que dispute los amistosos de su nuevo equipo.