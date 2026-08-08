Otajonov recibe una pelea por el título: su rival representa a Tayikistán

programado para el 5 de septiembre en Taskent OCTAGON 91 se ha reforzado con otra pelea de alto interés. La liga anunció el segundo combate estelar, el co-main event, en el que el uzbeko Suhrobbek Otajonov subirá al octágono por el cinturón de campeón.

Su rival será el tayiko Amirxon Atoxonov. Por tanto, el enfrentamiento en el Humo Arena no será una simple pelea de clasificación: el ganador se llevará el cinturón de OCTAGON.

Otajonov consigue su oportunidad por el título

Según el anuncio de la liga, Suhrobbek Otajonov tendrá la oportunidad de consolidar su posición en la parte alta del ranking de su categoría con una pelea por el título.

En el perfil oficial de OCTAGON, el récord profesional del peleador uzbeko de 29 años aparece como 8 victorias y 2 derrotas . Tres de sus victorias llegaron por sumisión, dos por nocaut o nocaut técnico y otras tres por decisión de los jueces. La web de la liga sitúa actualmente a Otajonov en el segundo puesto de la categoría de 61,2 kg.

Estas estadísticas demuestran que Otajonov no depende de una sola faceta: es capaz de finalizar los combates tanto de pie como en el suelo.

Atoxonov tampoco será un rival fácil

Amirxon Atoxonov es uno de los peleadores tayikos con más experiencia en OCTAGON.

El récord oficial del deportista de 28 años es de 6 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Cinco de sus victorias llegaron por decisión de los jueces. Esto demuestra que Atoxonov puede mantener un ritmo alto durante toda la distancia y que tiende a plantear combates tácticos.

Por eso, una de las principales tareas de Otajonov será impedir que su rival imponga su propio ritmo.

El duelo Uzbekistán-Tayikistán suma un cinturón en juego

Uno de los factores que añaden intriga al combate es la pelea por el título entre representantes de dos países vecinos.

Asia Central En las competiciones de MMA de Asia Central, los enfrentamientos entre peleadores de Uzbekistán y Tayikistán suelen despertar un gran interés. Esta vez, la apuesta es aún mayor: al final de un posible combate a cinco asaltos se coronará a un nuevo campeón.

Para Otajonov, una victoria podría convertirse en uno de los mayores logros de su carrera. Atoxonov, por su parte, quiere derrotar al peleador local en Taskent y llevarse el cinturón a Tayikistán.

OCTAGON 91 se celebrará en el Humo Arena

La liga OCTAGON confirmó que el torneo número 91 se celebrará el 5 de septiembre en el Humo Arena de Taskent . La cartelera del torneo también incluirá otros enfrentamientos entre peleadores de Uzbekistán y Tayikistán.

El duelo Otajonov-Atoxonov ha sido designado como el segundo combate estelar de la velada.

Ahora solo queda una gran pregunta: ¿Podrá Suhrobbek Otajonov, que subirá al octágono por el cinturón ante su público, conquistar el título en Taskent?

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