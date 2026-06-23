Francia vence a Irak con un doblete de Mbappé

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Francia vence a Irak con un doblete de Mbappé

La selección de Francia derrotó a Irak por 3-0 en la segunda jornada del grupo I de la Copa del Mundo 2026. En el encuentro disputado en el estadio de Filadelfia, Kylian Mbappé anotó un doblete y Ousmane Dembélé marcó el otro gol.

El marcador se abrió en el minuto 14. Mbappé batió la portería iraquí para poner a Francia por delante. En la segunda parte, volvió a marcar en el minuto 54. En el minuto 66, Dembélé anotó el tercer gol, sellando el resultado del partido.

Francia lanzó 19 disparos hacia la portería rival durante el encuentro, de los cuales cinco fueron a puerta. Irak disparó cuatro veces, pero ninguno fue al marco.

Francia también fue superior en la posesión del balón, con un 56 % frente al 44 % de Irak. Los franceses realizaron 586 pases con una precisión del 91 %. Irak completó 420 pases con una precisión del 86 %.

Francia cometió ocho faltas e Irak cuatro. Un jugador de Irak recibió una tarjeta amarilla. No hubo tarjetas rojas. En cuanto a los saques de esquina, Francia dominó 4-2.

Tras esta victoria, Francia ocupa el primer lugar del grupo I con seis puntos en dos partidos. Noruega también tiene seis puntos, pero ocupa la segunda posición por diferencia de goles. Senegal e Irak aún no han sumado puntos.

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