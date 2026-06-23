Tras su debut histórico en la Copa del Mundo, la selección nacional de Uzbekistán, centro de atención de los aficionados al fútbol, disputa hoy uno de los partidos más importantes de la fase de grupos. El capitán y máximo goleador de nuestro equipo, Eldor Shomurodov habló sobre los errores cometidos en el encuentro contra Colombia (1:3) en la primera jornada y sobre las responsabilidades que tiene por delante.

La confesión del capitán: ¿Qué falló en la primera parte?

El líder de nuestra selección explicó las deficiencias en el juego colectivo durante la primera mitad del encuentro contra los colombianos y reveló las causas reales:

«En mi opinión, la razón principal de nuestros errores en la primera parte contra Colombia fue que no pudimos cumplir plenamente las instrucciones del entrenador. Ahora intentaremos no repetir estos errores, mostrar nuestro juego, controlar más el balón y crear ocasiones de gol», afirmó el capitán.

Debut histórico y primer gol inolvidable

Cabe recordar que el encuentro entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia tuvo lugar el 18 de junio. Aunque el partido terminó 1:3 a favor del rival, este duelo ha quedado grabado en las crónicas del fútbol uzbeko:

El primer paso: Este encuentro quedó sellado en los libros de récords como el primer partido de la selección de Uzbekistán en la fase final de una Copa del Mundo.

Gol histórico: El autor de nuestro primer gol en los Mundiales fue el talentoso centrocampista Abbosbek Fayzullayev .

¡Hoy en Houston, un partido a vida o muerte!

El próximo enfrentamiento, que se espera cambie radicalmente la situación del grupo K de la Copa del Mundo, se llevará a cabo hoy. Nuestros representantes, liderados por Eldor Shomurodov, se enfrentarán a las estrellas de Portugal.

Este emocionante duelo tendrá lugar en el imponente NRG Stadium de la ciudad de Houston, Estados Unidos. Sumar un punto es crucial para decidir el destino de ambos equipos en la siguiente fase.

Capitán récord: el goleador de Turquía hacia nuevas victorias

Eldor Shomurodov atraviesa el momento más brillante de su carrera, no solo en la selección sino también a nivel de clubes. Defendiendo los colores del Istanbul Bashakshehir de Turquía, nuestro delantero de 30 años causó sensación en su temporada de debut en la Süper Lig:

El rey de Turquía: Eldor anotó 22 goles durante el campeonato, convirtiéndose en el máximo goleador absoluto de la primera división turca.

Leyenda nacional: Con la camiseta de la selección de Uzbekistán, Shomurodov ha disputado hasta ahora 93 partidos y ha anotado 44 goles . Esta cifra es un récord absoluto en la historia del fútbol uzbeko.

Los aficionados esperan que nuestro capitán, que arrasó en Turquía, también anote goles contra Portugal en el intenso duelo de hoy. ¡Adelante, Uzbekistán!