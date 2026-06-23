El partido más largo: Francia vence a Irak y se clasifica para los play-offs (video)

La Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México sigue ofreciendo récords y dramas inesperados. El duelo entre las selecciones de Francia e Irak, en la 2ª jornada del grupo I, quedará grabado en la memoria de los aficionados no solo por los goles, sino por un evento extraordinario que entra en la historia del fútbol.

En el encuentro disputado en el majestuoso estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, el gigante europeo no dejó ninguna oportunidad a sus rivales, 3:0 logrando una victoria contundente.

Show de estrellas: doblete de Mbappé y gol histórico de Dembélé

El partido se desarrolló bajo el dominio táctico total de los franceses y los líderes del equipo pudieron demostrar su calidad :

Kylian Mbappé : Asumiendo un verdadero liderazgo en el campo, anotó dos goles y firmó un doblete.

Ousmane Dembélé : El actual ganador del Balón de Oro alcanzó un hito importante en su carrera en este encuentro al celebrar su primer gol en Copas del Mundo.

Maratón de 4 horas: los caprichos de la naturaleza en el estadio

SportyTV según la información proporcionada, este encuentro entró en el libro de récords como el partido más largo de la historia de las Copas del Mundo. ¡El encuentro duró exactamente 4 horas en total! Esto no se debió a la lucha en el campo, sino a una fuerte tormenta en el cielo de Filadelfia :

Justo antes del final de la primera parte, una lluvia intensa cubrió el estadio y comenzaron los rayos. Por razones de seguridad, el inicio de la segunda parte se retrasó dos horas.

Según las reglas especiales del estado, si se observan rayos en el área del estadio, los jugadores no pueden regresar al campo hasta que hayan pasado al menos 30 minutos desde el último rayo. Debido a esta estricta medida de seguridad, los aficionados y jugadores tuvieron que esperar mucho tiempo el inicio de la segunda parte.

¡Francia consolida el liderato y está en los play-offs!

Tras la victoria en este partido difícil y prolongado, la selección de Francia se convirtió en el líder indiscutible del grupo I con 6 puntos en dos partidos, asegurando anticipadamente su pase a los play-offs.

Los franceses disputarán su último partido de grupo el 26 de junio contra la selección de Noruega. Aunque la clasificación ya está resuelta, este encuentro servirá como una buena preparación antes de los play-offs.