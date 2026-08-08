Otro gran fichaje del Arsenal: ¡Bruno Guimarães se une a los Gunners!

El club londinense Arsenal anunció otro fichaje de gran repercusión en el mercado de verano. Bruno Guimarães, centrocampista brasileño y uno de los líderes del Newcastle, continuará su carrera con los Gunners.

El Arsenal lo comunicó a través de su página oficial en la red social X, anteriormente Twitter.

Importe del traspaso y detalles del contrato

El club londinense desembolsó una suma importante por la estrella brasileña. Estos son los detalles del acuerdo entre ambas partes:

Importe del traspaso: 75 millones de libras esterlinas ( 87,75 millones de euros );

Duración del contrato: 5 años, hasta el verano de 2031 .

Las estadísticas de Guimarães la temporada pasada

El experimentado centrocampista de 28 años fue una de las figuras principales del Newcastle en el centro del campo durante la temporada 2025/2026:

Premier League: 29 partidos, 9 goles y 5 asistencias ;

Liga de Campeones de la UEFA: 7 partidos.

Crisis de plantilla en el Newcastle: los líderes abandonan el equipo uno tras otro

La salida de Bruno Guimarães no es la primera baja del Newcastle en el mercado de verano. Antes, el club ya se había visto obligado a despedirse de otras dos estrellas principales:

Anthony Gordon — fichó por el Barcelona por 80 millones de euros. Sandro Tonali — se convirtió en jugador del Tottenham por 108 millones de euros.

Aunque el Newcastle ha obtenido importantes ingresos con el traspaso de Guimarães, el equipo ha perdido a tres líderes fundamentales del centro del campo y del ataque.

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